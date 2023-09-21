Газета
Политика

США пока не планируют поставлять ракеты ATACMS Украине

Ведомости

Вашингтон пока не будет поставлять Киеву тактические ракеты ATACMS, но не снимает это с рассмотрения в будущем. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Он [президент США Джо Байден] пришел к заключению о том, что не станет поставлять ATACMS. Однако он также не снимает это с рассмотрения в будущем», – сказал Салливан (цитата по ТАСС).

Помощник президента добавил, что Байден «постоянно говорит как с военными своей страны, так и с коллегами в Европе и самими украинцами» о том, что требуется на поле боя. «[Байден] учитывает все это», – уточнил Салливан.

20 сентября журнал Foreign Policy сообщил, что все профильные ведомства США одобрили отправку на Украину дальнобойных ракет ATACMS. Источники при этом отмечали, что если передача Киеву ракет не произойдет, то это потому, что сам президент Джо Байден сказал нет.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

ATACMS весит около 2 т, стоимость одной управляемой ракеты составляет порядка $1,5 млн. Их дальность стрельбы доходит до 300 км, запускать такие ракеты можно при помощи РСЗО HIMARS, которые уже имеются у ВСУ. 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя планы Вашингтона передать Киеву дальнобойные ракеты, заявлял, что, поставляя оружие Киеву, США с помощью Украины ведут войну против России. Замминистра Сергей Рябков говорил, что это является результатом «безостановочной эскалации» со стороны Вашингтона.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных