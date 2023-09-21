США пока не планируют поставлять ракеты ATACMS Украине
Вашингтон пока не будет поставлять Киеву тактические ракеты ATACMS, но не снимает это с рассмотрения в будущем. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Он [президент США Джо Байден] пришел к заключению о том, что не станет поставлять ATACMS. Однако он также не снимает это с рассмотрения в будущем», – сказал Салливан (цитата по ТАСС).
Помощник президента добавил, что Байден «постоянно говорит как с военными своей страны, так и с коллегами в Европе и самими украинцами» о том, что требуется на поле боя. «[Байден] учитывает все это», – уточнил Салливан.
20 сентября журнал Foreign Policy сообщил, что все профильные ведомства США одобрили отправку на Украину дальнобойных ракет ATACMS. Источники при этом отмечали, что если передача Киеву ракет не произойдет, то это потому, что сам президент Джо Байден сказал нет.
ATACMS весит около 2 т, стоимость одной управляемой ракеты составляет порядка $1,5 млн. Их дальность стрельбы доходит до 300 км, запускать такие ракеты можно при помощи РСЗО HIMARS, которые уже имеются у ВСУ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя планы Вашингтона передать Киеву дальнобойные ракеты, заявлял, что, поставляя оружие Киеву, США с помощью Украины ведут войну против России. Замминистра Сергей Рябков говорил, что это является результатом «безостановочной эскалации» со стороны Вашингтона.