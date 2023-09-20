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СМИ узнали о согласии всех ведомств США на поставку Киеву ракет ATACMS

Ведомости

Все профильные ведомства США одобрили отправку на Украину дальнобойных ракет ATACMS. Об этом со ссылкой на анонимный источник в конгрессе пишет журнал Foreign Policy.

Собеседник издания отметил, что если передача Киеву ракет не произойдет, то это потому, что сам президент Джо Байден сказал нет.

Ранее в интервью CNN президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидает положительного решения США по поставкам дальнобойных ракет ATACMS. В противном случае, по его словам, у ВСУ будет «больше жертв на поле боя».

Ранее по теме: СМИ: США готовятся передать ВСУ дальнобойные ракеты с кассетными бомбами

12 сентября агентство Reuters писало, что администрация президента США Джо Байдена близка к одобрению отправки Украине дальнобойных ракет, начиненных кассетными боеприпасами. Уточнялось, что речь идет о тактических ракетных комплексах ATACMS дальностью до 306 км и управляемых РСЗО GMLRS дальностью до 72 км.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя планы Вашингтона передать Киеву дальнобойные ракеты, заявил, что поставляя оружие Киеву, США с помощью Украины ведут войну против России. Замминистра Сергей Рябков говорил, что это является результатом «безостановочной эскалации» со стороны Вашингтона. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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