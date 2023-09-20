СМИ узнали о согласии всех ведомств США на поставку Киеву ракет ATACMS
Все профильные ведомства США одобрили отправку на Украину дальнобойных ракет ATACMS. Об этом со ссылкой на анонимный источник в конгрессе пишет журнал Foreign Policy.
Собеседник издания отметил, что если передача Киеву ракет не произойдет, то это потому, что сам президент Джо Байден сказал нет.
Ранее в интервью CNN президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидает положительного решения США по поставкам дальнобойных ракет ATACMS. В противном случае, по его словам, у ВСУ будет «больше жертв на поле боя».
12 сентября агентство Reuters писало, что администрация президента США Джо Байдена близка к одобрению отправки Украине дальнобойных ракет, начиненных кассетными боеприпасами. Уточнялось, что речь идет о тактических ракетных комплексах ATACMS дальностью до 306 км и управляемых РСЗО GMLRS дальностью до 72 км.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя планы Вашингтона передать Киеву дальнобойные ракеты, заявил, что поставляя оружие Киеву, США с помощью Украины ведут войну против России. Замминистра Сергей Рябков говорил, что это является результатом «безостановочной эскалации» со стороны Вашингтона.