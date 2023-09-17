Лавров заявил, что США ведут войну против России

«Происходит то, что Украину подготовили, а ее долгие годы готовили, чтобы ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России. Что бы они ни говорили, они управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников, они ведут против нас войну», – сказал министр.