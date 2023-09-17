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Лавров заявил, что США ведут войну против России

Ведомости

США с помощью Украины ведут войну против России, поставляя Киеву оружие и разведданные, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

Журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин попросил Лаврова прокомментировать планы Вашингтона поставить Украине дальнобойные ракеты.

«Происходит то, что Украину подготовили, а ее долгие годы готовили, чтобы ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России. Что бы они ни говорили, они управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников, они ведут против нас войну»,  – сказал министр.

Ранее по теме: Рябков назвал эскалацией планы США о поставках дальнобойных ракет Украине

12 сентября Reuters со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщило, что администрация президента США Джо Байдена близка к одобрению отправки Украине дальнобойных ракет, начиненных кассетными боеприпасами. Речь идет о тактических ракетных комплексах ATACMS дальностью до 306 км и управляемых РСЗО GMLRS дальностью до 72 км.

В МИДе уже комментировали вероятные поставки ракет ATACMS. Замминистра Сергей Рябков говорил, что они являются результатом «безостановочной эскалации» со стороны Вашингтона. По его словам, такие шаги «затрудняют внедрение хотя бы элементов, оттенков здравого смысла в общезападную линию».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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