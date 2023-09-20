В ООН призвали США пересмотреть решение о передаче кассетных боеприпасов Украине

В управлении подчеркнули, что соответствующее обращение к властям США спецдокладчик направила еще в июле, запросив у Вашингтона собственную оценку того, совместима ли передача таких снарядов с его обязательствами в области прав человека. Ответ американской стороны до сих пор получен не был, поэтому в ООН, учитывая сообщения о планах поставить ВСУ дальнобойные ракеты с кассетными боеприпасами, решили опубликовать это обращение.