В ООН призвали США пересмотреть решение о передаче кассетных боеприпасов Украине
Вашингтон должен пересмотреть свое решение о передаче ВСУ кассетных боеприпасов, заявила 20 сентября спецдокладчик ООН Элис Джилл Эдвардс, сообщается на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека.
В управлении подчеркнули, что соответствующее обращение к властям США спецдокладчик направила еще в июле, запросив у Вашингтона собственную оценку того, совместима ли передача таких снарядов с его обязательствами в области прав человека. Ответ американской стороны до сих пор получен не был, поэтому в ООН, учитывая сообщения о планах поставить ВСУ дальнобойные ракеты с кассетными боеприпасами, решили опубликовать это обращение.
«Кассетные боеприпасы могут быть чрезвычайно опасны для гражданского населения <...> Они запрещены более чем в 100 странах. Я призываю США пересмотреть свое решение о передаче этого оружия. Военная необходимость не должна превалировать над правами человека», – говорится в обращении Эдвардс.
Эксперт ООН подчеркивает, что кассетные боеприпасы зачастую не детонируют при столкновении с поверхностью, в результате чего неразорвавшиеся поражающие элементы остаются источником угрозы «на десятилетия».
«Они неоправданно затягивают полный переход к миру и служат болезненным напоминанием о войне», – добавила Эдвардс. Спецдокладчик вместе с тем осудила спецоперацию РФ, выступив в поддержку территориальной целостности Украины.
Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов 7 июля. 29 августа глава ДНР Денис Пушилин заявил, что число жертв среди жителей в регионе кратно выросло после начала использованиям ВСУ кассетных боеприпасов. О применении их сообщают и в приграничных регионах. 26 августа в СКР сообщили, что ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами поселок Уразово Белгородской области, пострадали шесть человек.
В ООН уже критиковали поставки таких вооружений Киеву. По словам заместителя генерального секретаря организации по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, генсек неоднократно призывал к немедленному прекращению применения кассетных боеприпасов, так как такие вооружения должны уйти в историю.
12 сентября агентство Reuters писало, что администрация президента США Джо Байдена близка к одобрению отправки Украине дальнобойных ракет, начиненных кассетными боеприпасами. Уточнялось, что речь идет о тактических ракетных комплексах ATACMS дальностью до 306 км и управляемых РСЗО GMLRS дальностью до 72 км. 20 сентября стало известно, что все профильные ведомства США одобрили отправку на Украину ATACMS.