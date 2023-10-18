Газета
Политика

Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает Россию в защите своих интересов

Ведомости

Китай поддерживает Россию в защите своих интересов, безопасности и развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам форума «Один пояс – один путь» в Пекине.

«Китай поддерживает российский народ в следовании по выбранному им пути национального возрождения и защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития», – цитирует заявление председателя Центральное телевидение Китая (CCTV).

Он отметил, что Китай готов продолжать укреплять взаимодействие и сотрудничество с Россией, в частности в ООН, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и G20.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам форума назвал утверждения о том, что Россия якобы «проигрывает войну» на Украине, смешными. Президент также подчеркнул, что Киев, если он хочет переговорного процесса, должен не ограничиваться «какими-то театральными жестами», а в первую очередь отменить указ президента Украины, запрещающий вести переговоры.

Кремль регулярно заявляет о готовности к переговорам с Украиной. В феврале и марте 2022 г. стороны несколько раз проводили переговоры. Три встречи прошли в Белоруссии, четвертая – в Стамбуле. После этого Киев вышел из переговоров и процесс заморозили. В конце 2022 г. пресс-секретарь президент Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не будет следовать чужим условиям, поскольку ориентируется только на свои цели и здравый смысл.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных