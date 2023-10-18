Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает Россию в защите своих интересов

Кремль регулярно заявляет о готовности к переговорам с Украиной. В феврале и марте 2022 г. стороны несколько раз проводили переговоры. Три встречи прошли в Белоруссии, четвертая – в Стамбуле. После этого Киев вышел из переговоров и процесс заморозили. В конце 2022 г. пресс-секретарь президент Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не будет следовать чужим условиям, поскольку ориентируется только на свои цели и здравый смысл.