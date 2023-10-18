Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает Россию в защите своих интересов
Китай поддерживает Россию в защите своих интересов, безопасности и развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам форума «Один пояс – один путь» в Пекине.
«Китай поддерживает российский народ в следовании по выбранному им пути национального возрождения и защиты государственного суверенитета, безопасности и интересов развития», – цитирует заявление председателя Центральное телевидение Китая (CCTV).
Он отметил, что Китай готов продолжать укреплять взаимодействие и сотрудничество с Россией, в частности в ООН, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и G20.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам форума назвал утверждения о том, что Россия якобы «проигрывает войну» на Украине, смешными. Президент также подчеркнул, что Киев, если он хочет переговорного процесса, должен не ограничиваться «какими-то театральными жестами», а в первую очередь отменить указ президента Украины, запрещающий вести переговоры.
Кремль регулярно заявляет о готовности к переговорам с Украиной. В феврале и марте 2022 г. стороны несколько раз проводили переговоры. Три встречи прошли в Белоруссии, четвертая – в Стамбуле. После этого Киев вышел из переговоров и процесс заморозили. В конце 2022 г. пресс-секретарь президент Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не будет следовать чужим условиям, поскольку ориентируется только на свои цели и здравый смысл.