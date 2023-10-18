Газета
Политика

Си Цзиньпин назвал развитие сотрудничества КНР и России долгосрочным решением

Ведомости

Развитие стратегического сотрудничества Китая и России является долгосрочным решением, заявил журналистам председатель КНР Си Цзиньпин по итогам форума «Один пояс – один путь» в Пекине, передает Центральное телевидение Китая (CCTV).

«Си Цзиньпин подчеркнул, что развитие китайско-российских отношений, основанных на постоянной добрососедской дружбе, всесторонней стратегической координации и взаимовыгодном сотрудничестве, является не временным решением, а долгосрочным решением», – говорится в сообщении.

Обе стороны, считает председатель КНР, должны стремиться к качественному развитию китайско-российского сотрудничества, активно расширять взаимодействие в стратегических развивающихся отраслях, а также использовать Год культуры Китая и России 2024-2025 для проведения более ярких мероприятий по культурному обмену.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что премьер-министры России и Китая подпишут в Бишкеке конкретный и существенный план взаимодействия до 2030 г. Глава государства пояснил, что речь идет о детализации договоренностей, достигнутых в марте в ходе переговоров в Москве.

Путин уже в третий раз посещает форум «Один пояс – один путь». Нынешний визит, по сути, стал ответным на официальный визит Си Цзиньпина в Россию в марте. Именно тогда председатель Си пригласил Путина в Китай. По итогам переговоров лидеры России и Китая подписали ряд заявлений. В частности, был принят документ о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 г.

В конце мая в КНР летал и премьер-министр Михаил Мишустин, где он принял участие в российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае и провел переговоры с Си Цзиньпином. Месяц назад в Россию приезжал министр иностранных дел Ван И, встречу с которым в Санкт-Петербурге проводил и Владимир Путин.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных