Си Цзиньпин назвал развитие сотрудничества КНР и России долгосрочным решением
Развитие стратегического сотрудничества Китая и России является долгосрочным решением, заявил журналистам председатель КНР Си Цзиньпин по итогам форума «Один пояс – один путь» в Пекине, передает Центральное телевидение Китая (CCTV).
«Си Цзиньпин подчеркнул, что развитие китайско-российских отношений, основанных на постоянной добрососедской дружбе, всесторонней стратегической координации и взаимовыгодном сотрудничестве, является не временным решением, а долгосрочным решением», – говорится в сообщении.
Обе стороны, считает председатель КНР, должны стремиться к качественному развитию китайско-российского сотрудничества, активно расширять взаимодействие в стратегических развивающихся отраслях, а также использовать Год культуры Китая и России 2024-2025 для проведения более ярких мероприятий по культурному обмену.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что премьер-министры России и Китая подпишут в Бишкеке конкретный и существенный план взаимодействия до 2030 г. Глава государства пояснил, что речь идет о детализации договоренностей, достигнутых в марте в ходе переговоров в Москве.
Путин уже в третий раз посещает форум «Один пояс – один путь». Нынешний визит, по сути, стал ответным на официальный визит Си Цзиньпина в Россию в марте. Именно тогда председатель Си пригласил Путина в Китай. По итогам переговоров лидеры России и Китая подписали ряд заявлений. В частности, был принят документ о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 г.
В конце мая в КНР летал и премьер-министр Михаил Мишустин, где он принял участие в российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае и провел переговоры с Си Цзиньпином. Месяц назад в Россию приезжал министр иностранных дел Ван И, встречу с которым в Санкт-Петербурге проводил и Владимир Путин.