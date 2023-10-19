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Политика

Посол в Австралии рассказал о полном разрушении отношений с Москвой

Ведомости

Отношения Москвы и Канберры разрушены «до основания» в связи с общей позицией коллективного Запада. Об этом заявил посол России в Австралии Алексей Павловский в интервью «РИА Новости».

«Двусторонние отношения разрушены до основания, причем это сделано исключительно в контексте общей позиции коллективного Запада. Других причин не было и нет», – сказал он.

Павловский напомнил, что раньше между странами складывались выгодные взаимоотношения, в том числе в области горнодобычи и соответствующих технологий. Однако сейчас компании этой отрасли были вынуждены под давлением правительства «свернуть прибыльный бизнес в России, отказаться от планов его дальнейшего развития», добавил посол.

По его словам, после решения о запрете поставок российской нефти и нефтепродуктов в Австралию топливо на заправках значительно выросло в цене. «Больнее ударила общая дезорганизация мирового рынка энергоносителей, во что правительство [премьер-министра Энтони] Альбаниза внесло свою лепту, привычно поддержав судорожные попытки "семерки" ввести "потолок цен" на экспортируемое из России топливо. Как и следовало ожидать, "потолок" не работает, а вот горючее на австралийских бензоколонках существенно подорожало», – подчеркнул Павловский.

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Потолок цен в размере $60 за баррель вступил в силу 5 декабря 2022 г. вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем. Для нефтепродуктов ограничение действует с 5 февраля 2023 г. Помимо ЕС, к предельной цене присоединились страны G7 и Австралия. В ответ президент РФ Владимир Путин подписал указ, который предусматривает полный запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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