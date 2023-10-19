Посол в Австралии рассказал о полном разрушении отношений с Москвой

По его словам, после решения о запрете поставок российской нефти и нефтепродуктов в Австралию топливо на заправках значительно выросло в цене. «Больнее ударила общая дезорганизация мирового рынка энергоносителей, во что правительство [премьер-министра Энтони] Альбаниза внесло свою лепту, привычно поддержав судорожные попытки "семерки" ввести "потолок цен" на экспортируемое из России топливо. Как и следовало ожидать, "потолок" не работает, а вот горючее на австралийских бензоколонках существенно подорожало», – подчеркнул Павловский.