Посол в Австралии рассказал о полном разрушении отношений с Москвой
Отношения Москвы и Канберры разрушены «до основания» в связи с общей позицией коллективного Запада. Об этом заявил посол России в Австралии Алексей Павловский в интервью «РИА Новости».
«Двусторонние отношения разрушены до основания, причем это сделано исключительно в контексте общей позиции коллективного Запада. Других причин не было и нет», – сказал он.
Павловский напомнил, что раньше между странами складывались выгодные взаимоотношения, в том числе в области горнодобычи и соответствующих технологий. Однако сейчас компании этой отрасли были вынуждены под давлением правительства «свернуть прибыльный бизнес в России, отказаться от планов его дальнейшего развития», добавил посол.
По его словам, после решения о запрете поставок российской нефти и нефтепродуктов в Австралию топливо на заправках значительно выросло в цене. «Больнее ударила общая дезорганизация мирового рынка энергоносителей, во что правительство [премьер-министра Энтони] Альбаниза внесло свою лепту, привычно поддержав судорожные попытки "семерки" ввести "потолок цен" на экспортируемое из России топливо. Как и следовало ожидать, "потолок" не работает, а вот горючее на австралийских бензоколонках существенно подорожало», – подчеркнул Павловский.
Потолок цен в размере $60 за баррель вступил в силу 5 декабря 2022 г. вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем. Для нефтепродуктов ограничение действует с 5 февраля 2023 г. Помимо ЕС, к предельной цене присоединились страны G7 и Австралия. В ответ президент РФ Владимир Путин подписал указ, который предусматривает полный запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены.