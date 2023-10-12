США ввели санкции против двух компаний за обход потолка цен на российскую нефть

В результате введенных ограничений все активы этих компаний в США или во владении граждан США будут заблокированы. Кроме того, блокируются также любые организации, 50% или более которых прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам. Оба танкера ведомство отнесло к «заблокированной собственности».