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США ввели санкции против двух компаний за обход потолка цен на российскую нефть

Ведомости

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против двух компаний за транспортировку нефти РФ по цене выше предельной, которую ввели страны G7, сообщается на сайте минфина.

Под ограничения попали базирующаяся в ОАЭ Lumber Marine SA и турецкая Ice Pearl Navigation Corp. Принадлежащий Lumber Marine танкер SCF Primorye, утверждает американский минфин, перевозил российскую сырую нефть, продававшуюся по цене более 75$/барр. Танкер же турецкой компании Yasa Golden Bosphorus занимался транспортировкой нефти по 80$/барр. Оба же судна, как утверждается, использовали американских поставщиков услуг при транспортировке нефти российского происхождения.

В результате введенных ограничений все активы этих компаний в США или во владении граждан США будут заблокированы. Кроме того, блокируются также любые организации, 50% или более которых прямо или косвенно принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам. Оба танкера ведомство отнесло к «заблокированной собственности».

«Эти действия подчеркивают приверженность министерства финансов и его международных партнеров ответственному сокращению нефтяных прибылей российского правительства и ограничению российской военной машины», – говорится в сообщении.

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Потолок цен в размере $60 за баррель вступил в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем. Для нефтепродуктов ограничение действует с 5 февраля 2023 г. Помимо ЕС к предельной цене присоединились страны G7 и Австралия.

В ответ президент РФ Владимир Путин подписал указ, который предусматривает полный запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены. Изначально документ действовал с 1 февраля по 1 июля, но в конце июня был продлен до 31 декабря 2023 г.

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В конце сентября США продлили экспортные санкции против российских компаний «Аэрофлот», Azur Air и Utair за нарушение мер экспортного контроля, введенных в ответ на спецоперацию на Украине. В середине того же месяца в санкционный список США были включены российский автопроизводитель «АвтоВАЗ», госкомпания «Автодор» и «Москвич», машиностроительная группа «Трансмашхолдинг», двигателестроительная компания «Сатурн» и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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