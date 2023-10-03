Новак заявил о неэффективности потолка цен на российскую нефть
Введенное странами G7 и ЕС ограничение цен на российскую нефть оказалось неэффективным, ее стоимость сейчас превышает потолок в $60/баррель. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах заседания «Валдайского клуба» в Сочи.
«На сегодняшний день мы видим, что цены на Brent выросли, дисконт снизился и наша продукция реализуется по рыночным ценам – выше потолка. <...> Надеюсь, что сейчас все убедились, что инструмент, который придумали, – он просто неэффективен и от него страдают конечные потребители», – сказал Новак (цитата по «Интерфаксу»).
Вице-премьер добавил, что сегодня есть понимание, «какие инструменты делают только хуже». По его словам, ситуация с введением потолка создает прецедент для использования такого ограничения в будущем не только против России, но и в отношении других стран и других продуктов.
Как отметил Новак, ранее Москва предупреждала, что ценовой потолок не будет работать. Он подчеркнул, что российские компании не поставляют нефть в рамках этого ограничения и соблюдают указ президента РФ.
Потолок цен в размере $60 за баррель вступил в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем. Для нефтепродуктов ограничение действует с 5 февраля 2023 г. Помимо ЕС к предельной цене присоединились страны G7 и Австралия.
В ответ президент РФ Владимир Путин подписал указ, который предусматривает полный запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены. Изначально документ действовал с 1 февраля по 1 июля, но в конце июня был продлен до 31 декабря 2023 г.