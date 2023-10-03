Новак заявил о неэффективности потолка цен на российскую нефть

«На сегодняшний день мы видим, что цены на Brent выросли, дисконт снизился и наша продукция реализуется по рыночным ценам – выше потолка. <...> Надеюсь, что сейчас все убедились, что инструмент, который придумали, – он просто неэффективен и от него страдают конечные потребители», – сказал Новак (цитата по «Интерфаксу»).