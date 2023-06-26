Путин продлил действие ответных мер на потолок цен на нефть до конца года
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении срока действия ответных мер на потолок цен на российскую нефть до 31 декабря. Документ опубликован на портале правовой информации.
Речь идет о продлении действия президентского указа, подписанного в конце декабря прошлого года и действовавшего первоначально с 1 февраля до 1 июля.
Документом предусматривается полный запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены (мера применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя). При этом у главы государства есть право специальное разрешение по поставкам нефти и нефтепродуктов, в отношении которых указом ранее были введены ограничения.
Этот указ стал ответной мерой на введение западными странами ценового потолка на российскую нефть. Страны ЕС согласовали предельную цену на энергоноситель 3 декабря. Потолок цен в размере $60 за баррель вступил в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем. Для нефтепродуктов ограничение начнет действовать с 5 февраля 2023 г. Помимо ЕС к предельной цене также присоединились страны G7 и Австралия.
В ответ на данное решение в Кремле заявили, что Москва не станет принимать введение потолка на российскую нефть. Еще на этапе обсуждения в ЕС предельной цены на российские энергоносители Путин подчеркивал, что Россия не станет поставлять энергоносители тем странам, которые присоединятся к потолку: «Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, за свой счет оплачивать чужое благополучие».
Ранее МЭА констатировало, что средняя экспортная цена российской нефти «с погрузкой на судно» в портах Приморск, Новороссийск и Козьмино в апреле 2023 г. выросла на 18,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составила $60,12/барр., превысив таким образом установленный в рамках антироссийских санкций ценовой потолок в $60/барр.