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Бизнес

Путин продлил действие ответных мер на потолок цен на нефть до конца года

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении срока действия ответных мер на потолок цен на российскую нефть до 31 декабря. Документ опубликован на портале правовой информации.

Речь идет о продлении действия президентского указа, подписанного в конце декабря прошлого года и действовавшего первоначально с 1 февраля до 1 июля.

Документом предусматривается полный запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены (мера применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя). При этом у главы государства есть право специальное разрешение по поставкам нефти и нефтепродуктов, в отношении которых указом ранее были введены ограничения.

Этот указ стал ответной мерой на введение западными странами ценового потолка на российскую нефть. Страны ЕС согласовали предельную цену на энергоноситель 3 декабря. Потолок цен в размере $60 за баррель вступил в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем. Для нефтепродуктов ограничение начнет действовать с 5 февраля 2023 г. Помимо ЕС к предельной цене также присоединились страны G7 и Австралия.

Ранее по теме: МЭА констатировало преодоление российской нефтью ценового потолка

В ответ на данное решение в Кремле заявили, что Москва не станет принимать введение потолка на российскую нефть. Еще на этапе обсуждения в ЕС предельной цены на российские энергоносители Путин подчеркивал, что Россия не станет поставлять энергоносители тем странам, которые присоединятся к потолку: «Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, за свой счет оплачивать чужое благополучие».

Ранее МЭА констатировало, что средняя экспортная цена российской нефти «с погрузкой на судно» в портах Приморск, Новороссийск и Козьмино в апреле 2023 г. выросла на 18,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составила $60,12/барр., превысив таким образом установленный в рамках антироссийских санкций ценовой потолок в $60/барр.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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