МЭА констатировало преодоление российской нефтью ценового потолка

МЭА констатировало преодоление российской нефтью ценового потолкаЭто произошло на фоне сокращения предложения и адаптации нефтяников к санкциям
Средняя экспортная цена российской нефти на базисе FOB («с погрузкой на судно») в портах Приморск, Новороссийск и Козьмино в апреле 2023 г. выросла на 18,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составила $60,12/барр. Об этом говорится в ежемесячном обзоре Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованном 16 мая. Таким образом, средняя цена барреля нефти из России немного превысила установленный в рамках антироссийских санкций ценовой потолок в $60/барр.
Такую ограничительную меру предложили страны «большой семерки» (G7, входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) в середине 2022 г. после начала СВО на Украине. К ним присоединились остальные страны Евросоюза (ЕС), Австралия и ряд других государств. Потолок цен на нефть вступил в силу 5 декабря прошлого года одновременно с эмбарго на морские поставки нефти из России в ЕС. Ограничение цены означает, что компании из стран, присоединившихся к потолку, не могут перевозить нефть по цене отгрузки выше установленных на данный момент $60/барр., а также не могут страховать такие перевозки.
По данным МЭА, в апреле стоимость Urals на базисе FOB Приморск выросла на 24,5% до $55,35/барр., на FOB Новороссийск – на 24,1% по сравнению с мартом до $55,17/барр. Стоимость другого сорта российской нефти – ВСТО – на FOB Козьмино увеличилась на 8,4% до $73,18/барр.
В докладе поясняется, что на рост мировых цен на нефть в начале апреля 2023 г. повлияло заявление нескольких стран ОПЕК+ о добровольном сокращении добычи нефти. При этом перспективы более стабильного рынка нефти привели к сужению скидки на Urals к котировке North Sea Dated на 14% до чуть более $29/барр. С 5 апреля до начала мая средневзвешенный показатель регулярно превышал отметку в $60/ барр., констатируют авторы обзора.
С 1 мая восемь стран ОПЕК+, в том числе Саудовская Аравия, начали добровольное снижение добычи нефти, которое продлится до конца этого года. Россия начала добровольное сокращение добычи на 500 000 барр./сутки в марте этого года, затем продлила его до июля, а позднее – до конца 2023 г. Суммарное снижение добычи девятью странами заявлено на уровне 1,66 млн барр./сутки.
North Sea Dated – это котировка, которую ценовое агентство Argus рассчитывает на основе цен пяти североморских сортов нефти, в том числе Brent. В апреле этого года в РФ был принят закон, согласно которому эта котировка будет учитываться при расчете вывозных таможенных пошлин на нефть наравне со средней ценой Urals на мировых рынках.
«Значительные скидки на цены продолжают поддерживать высокий спрос на российскую нефть», – говорится в докладе МЭА. По данным агентства, в апреле 2023 г. экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ составил 8,3 млн барр./сутки, что стало самым высоким показателем с начала СВО на Украине в конце февраля 2022 г. При этом экспорт сырой нефти вырос на 200 000 барр./сутки по сравнению с мартом 2023 г. и на столько же снизился по сравнению с апрелем 2022 г. и составил 5,2 млн барр./сутки. А экспорт нефтепродуктов увеличился на 500 000 барр./сутки в годовом выражении и снизился на 200 000 барр./сутки по сравнению с мартом этого года до 3 млн барр./сутки.
Старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин поясняет, что стоимость российской нефти в апреле 2023 г. выросла на фоне дефицита предложения на рынке тяжелых сортов этого сырья. По его словам, в конце марта с мирового нефтяного рынка «ушли» 750 000 барр./сутки «довольно востребованной для переработки» тяжелой нефти за счет сокращения добычи в России и приостановки экспорта из Курдистана через Турцию. Уже к концу апреля сокращение предложения могло достичь 1 млн барр./сутки. Это произошло в преддверии открытия автомобильного сезона и повышенного спроса на топливо в большинстве регионов мира. Заявление других стран ОПЕК+ о добровольном сокращении добычи нефти с 1 мая также стало фактором роста цен, оказав влияние на стоимость эталонных марок нефти на глобальных рынках, добавляет Блохин.
Рост цен на российскую нефть также может означать, что российским компаниям удалось найти покупателей на свою нефть и нефтепродукты, добавляет аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Также стоимость российской нефти и спрос на нее выросли благодаря тому, что нефтяники адаптировались к западным санкциям и наладили каналы расчетов и поставок, констатирует он.
По мнению Блохина, текущие биржевые цены не отражают реальный баланс спроса и предложения на нефтяном рынке и это «неминуемо приведет к восстановлению их стоимости во втором полугодии». Согласно прогнозам Альфа-банка, к IV кварталу этого года мировые цены на нефть вернутся на уровень $90/барр. и выше на фоне дальнейшего восстановления спроса и добровольных ограничений, взятых на себе членами соглашения ОПЕК+ в начале года.