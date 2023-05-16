МЭА констатировало преодоление российской нефтью ценового потолка

«Значительные скидки на цены продолжают поддерживать высокий спрос на российскую нефть», – говорится в докладе МЭА. По данным агентства, в апреле 2023 г. экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ составил 8,3 млн барр./сутки, что стало самым высоким показателем с начала СВО на Украине в конце февраля 2022 г. При этом экспорт сырой нефти вырос на 200 000 барр./сутки по сравнению с мартом 2023 г. и на столько же снизился по сравнению с апрелем 2022 г. и составил 5,2 млн барр./сутки. А экспорт нефтепродуктов увеличился на 500 000 барр./сутки в годовом выражении и снизился на 200 000 барр./сутки по сравнению с мартом этого года до 3 млн барр./сутки.