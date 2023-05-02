Президент Путин разрешил продавать нефть в дружественные страны по цене ниже потолка

Президент России Владимир Путин внес изменения в свой декабрьский указ, запрещающий российским экспортерам поставлять нефть и нефтепродукты по контрактам, в которых установлена привязка к ценовому потолку стран G7 и Евросоюза (ЕС). Он исключил из сферы действия указа контракты на поставки в дружественные страны, заключенные до 1 февраля 2023 г. Указ о внесении изменений опубликован 28 апреля на сайте президента РФ.