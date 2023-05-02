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Президент Путин разрешил продавать нефть в дружественные страны по цене ниже потолка

Это касается контрактов, подписанных до 1 февраля 2023 года
Василий Милькин Дарья Савенкова
MIKHAIL MORDASOV / AFP

Президент России Владимир Путин внес изменения в свой декабрьский указ, запрещающий российским экспортерам поставлять нефть и нефтепродукты по контрактам, в которых установлена привязка к ценовому потолку стран G7 и Евросоюза (ЕС). Он исключил из сферы действия указа контракты на поставки в дружественные страны, заключенные до 1 февраля 2023 г. Указ о внесении изменений опубликован 28 апреля на сайте президента РФ. 

Новый указ вступил в силу со дня его официального опубликования, 28 апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных