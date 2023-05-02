Президент Путин разрешил продавать нефть в дружественные страны по цене ниже потолка

Президент Путин разрешил продавать нефть в дружественные страны по цене ниже потолкаЭто касается контрактов, подписанных до 1 февраля 2023 года
Президент России Владимир Путин внес изменения в свой декабрьский указ, запрещающий российским экспортерам поставлять нефть и нефтепродукты по контрактам, в которых установлена привязка к ценовому потолку стран G7 и Евросоюза (ЕС). Он исключил из сферы действия указа контракты на поставки в дружественные страны, заключенные до 1 февраля 2023 г. Указ о внесении изменений опубликован 28 апреля на сайте президента РФ.
Новый указ вступил в силу со дня его официального опубликования, 28 апреля.
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