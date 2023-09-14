США ввели санкции против «АвтоВАЗа» и «Москвича»

Минфин США пополняет санкционный реестр регулярно. Неделей ранее, 7 сентября, OFAC ввело санкции против 11 граждан России за действия в киберсфере. В тот же день минфин Великобритании также ввел санкции против 11 россиян. В британском ведомстве заявляли, что все они являются членами «российской киберпреступной группировки», стоящей за взломами «критически важной инфраструктуры и больниц во время пандемии COVID-19».