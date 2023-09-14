США ввели санкции против «АвтоВАЗа» и «Москвича»
Ограничения коснулись главного конструктора авиамоторного научно-технического комплекса «Союз» Мкртича Окрояна, его дочери Анны и сына Андраника. Санкции коснулись основателя Русской медной компании Игоря Алтушкина, сама компания тоже оказалась в ограничительном списке, и сооснователя «Трансмашхолдинга» Андрея Бокарева. В реестр также попали граждане Грузии, Эстонии, Турции и Франции.
Среди организаций оказались госкомпания «Автодор», машиностроительная группа «Трансмашхолдинг», двигателестроительная компания «Сатурн», концерн «Соллерс». Помимо российских компаний в реестр попали компании из Турции, Словении, ОАЭ и др.
Американское ведомство исключило из своего SDN-листа бывшего вице-президента «Сбера» Наталью Алымову и бывшего члена совета директоров банка «Открытие» Пола Голдфинча.
Минфин США пополняет санкционный реестр регулярно. Неделей ранее, 7 сентября, OFAC ввело санкции против 11 граждан России за действия в киберсфере. В тот же день минфин Великобритании также ввел санкции против 11 россиян. В британском ведомстве заявляли, что все они являются членами «российской киберпреступной группировки», стоящей за взломами «критически важной инфраструктуры и больниц во время пандемии COVID-19».
В начале августа под ограничения США попали Институт общей физики им. А. М. Прохорова РАН, Казанский научный центр РАН и Институт физики твердого тела РАН. Тогда же в обновленный список вошли гражданин РФ Анатолий Смолин, связанный, как утверждается, с компанией Vega Strategic Services, а также сухогруз Paramushir и контейнеровоз Sasco Angara, связанные, по данным минфина, с ОАО «Сахалинское морское пароходство».