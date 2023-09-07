США ввели санкции против 11 россиян за действия в киберсфере
США ввели санкции против 11 граждан России за действия в киберсфере. Это следует из сообщения управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
В перечень включили мужчин из Челябинска, Калуги, Санкт-Петербурга, Сочи и других российских городов. Подробности добавления их в санкционный перечень ведомство не уточняет.
Минфин США пополняет санкционный реестр регулярно. 3 августа под ограничения попали Институт общей физики имени А. М. Прохорова РАН, Казанский научный центр РАН и Институт физики твердого тела РАН. Тогда же в обновленный список вошли гражданин РФ Анатолий Смолин, связанный, как утверждается, с компанией Vega Strategic Services, а также сухогруз Paramushir и контейнеровоз Sasco Angara, связанные, по данным минфина, с ОАО «Сахалинское морское пароходство».
В июле США ввели санкции против бывшего главы Счетной палаты Алексея Кудрина, банка «Тинькофф», машиностроительного завода «Арсенал», Климовского патронного завода, завода им. Свердлова, конструкторского бюро «Факел», «Газавтоматики», Тульского патронного завода, Казанского порохового завода, УГМК и др. Также под ограничения попали банки «Солидарность», «Локо банк», Петербургский социальный коммерческий банк, «Юнистрим».
В июне ведомство внесло в свой санкционный список двух граждан России, которые, по версии минфина, являются сотрудниками «2-й службы ФСБ». Также ограничения были введены в отношении семи россиян «за их роль в кампании по дестабилизации» обстановки в Молдавии.