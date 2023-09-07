США ввели санкции против 11 россиян за действия в киберсфере

Минфин США пополняет санкционный реестр регулярно. 3 августа под ограничения попали Институт общей физики имени А. М. Прохорова РАН, Казанский научный центр РАН и Институт физики твердого тела РАН. Тогда же в обновленный список вошли гражданин РФ Анатолий Смолин, связанный, как утверждается, с компанией Vega Strategic Services, а также сухогруз Paramushir и контейнеровоз Sasco Angara, связанные, по данным минфина, с ОАО «Сахалинское морское пароходство».