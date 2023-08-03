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Политика

США ввели санкции против трех российских научных организаций

Ведомости

США расширили санкции против России, включив в перечень два института и один научный центр Российской академии наук (РАН). Это следует из сообщения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США.

Под ограничения попали Институт общей физики имени А. М. Прохорова РАН, Казанский научный центр РАН и Институт физики твердого тела РАН. В отношении последнего уже действовали экспортные ограничения Вашингтона, обратил внимание ТАСС.

Кроме того, в обновленный список вошли гражданин РФ Анатолий Смолин, связанный, как утверждается, с компанией Vega Strategic Services, а также сухогруз Paramushir и контейнеровоз Sasco Angara, связанные, по данным минфина, с ОАО «Сахалинское морское пароходство».

Минфин США пополняет санкционный реестр регулярно. В июле США ввели санкции против бывшего главы Счетной палаты Алексея Кудрина, банка «Тинькофф», машиностроительного завода «Арсенал», Климовского патронного завода, завода им. Свердлова, конструкторского бюро «Факел», «Газавтоматики», Тульского патронного завода, Казанского порохового завода, УГМК и др. Также под ограничения попали банки «Солидарность», «Локо банк», Петербургский социальный коммерческий банк, «Юнистрим».

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В июне ведомство внесло в свой санкционный список двух граждан России, которые, по версии минфина, являются сотрудниками «2-й службы ФСБ». Также ограничения были введены в отношении семи россиян – «членов группы влияния» «за их роль в кампании по дестабилизации» обстановки в Молдавии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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