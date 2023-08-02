Япония расширила санкции против России

Под запрет попали дерево и изделия из него, бумага и картон, чертежи и схемы, камень, гипс, цемент, шерсть, хлопок, стекло, керамика, металлы (например, медь, никель, алюминий, свинец, цинк, олово, изделия из недрагоценных металлов), продукция химической промышленности, пластмасса, резина и изделия из нее, электротовары, локомотивы и вагоны для железных дорог, яхты, прогулочные или спортивные суда и другие товары.