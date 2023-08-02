Япония расширила санкции против России
Япония расширила список запрещенных к ввозу в Россию товаров на 758 позиций в рамках нового пакета санкций. Запрет на экспорт вступит в силу с 9 августа. Об этом сообщило министерство экономики, торговли и промышленности Японии.
Под запрет попали дерево и изделия из него, бумага и картон, чертежи и схемы, камень, гипс, цемент, шерсть, хлопок, стекло, керамика, металлы (например, медь, никель, алюминий, свинец, цинк, олово, изделия из недрагоценных металлов), продукция химической промышленности, пластмасса, резина и изделия из нее, электротовары, локомотивы и вагоны для железных дорог, яхты, прогулочные или спортивные суда и другие товары.
Кроме того, Япония не будет поставлять в Россию автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра и шины для крупногабаритных автомобилей.
О том что Япония может запретить поставки машин с объемом двигателя свыше 1,9 л, 18 июля сообщала газета Yomiuri.
10 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала закрытым вопрос мирного договора с Японией, подчеркнув невозможность переговоров из-за «откровенно недружественной» позиции Токио. Япония до этого присоединилась к антироссийским санкциям Запада, с начала спецоперации она ввела уже несколько пакетов ограничений.