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Япония расширила санкции против России

Ведомости

Япония расширила список запрещенных к ввозу в Россию товаров на 758 позиций в рамках нового пакета санкций. Запрет на экспорт вступит в силу с 9 августа. Об этом сообщило министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

Под запрет попали дерево и изделия из него, бумага и картон, чертежи и схемы, камень, гипс, цемент, шерсть, хлопок, стекло, керамика, металлы (например, медь, никель, алюминий, свинец, цинк, олово, изделия из недрагоценных металлов), продукция химической промышленности, пластмасса, резина и изделия из нее, электротовары, локомотивы и вагоны для железных дорог, яхты, прогулочные или спортивные суда и другие товары.

Кроме того, Япония не будет поставлять в Россию автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра и шины для крупногабаритных автомобилей.

О том что Япония может запретить поставки машин с объемом двигателя свыше 1,9 л, 18 июля сообщала газета Yomiuri.

Ранее по теме: Токио запретил поставки машин с объемом двигателя более 1,9 л в Россию

10 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала закрытым вопрос мирного договора с Японией, подчеркнув невозможность переговоров из-за «откровенно недружественной» позиции Токио. Япония до этого присоединилась к антироссийским санкциям Запада, с начала спецоперации она ввела уже несколько пакетов ограничений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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