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Бизнес

Токио запретил поставки машин с объемом двигателя более 1,9 л в Россию

Ведомости

С 9 августа Япония прекратит поставлять в Россию новые и подержанные автомобили с объемом двигателя более 1,9 л, а также гибридные автомобили и электромобили. Об этом говорится в сообщении Минэкономики Японии. 

Среди других товаров, поставки которых в Россию могут запретить – красители, смазочные материалы, цемент, керамическая плитка, препараты для обработки меха и кожи, шерсть, хлопок, фото- или кинематографический материал, в том числе пленка, крафтовая бумага, фанера, а также шины для грузовиков, автозамки и автокресла и др. 

В Минэкономики страны пояснили, что запрет вводится на основании тех мер, которые решили принять другие крупные страны. Точный перечень товаров, который будет запрещен к экспорту, правительство Японии определит 2 августа. 

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О том, что Япония может запретить поставки машин с объемом двигателя свыше 1,9 л, 18 июля сообщала газета Yomiuri. Японские машины пользуются в России большой популярностью в связи с высоким качеством и низкой стоимостью, поясняло издание. По данным японского минфина, стоимость экспорта в Россию по итогам прошлого года составила около 600 млрд иен (около $4,33 млрд по текущему курсу), что примерно на 30% меньше, чем в предыдущем году. При этом на подержанные автомобили пришлось около четверти всего экспорта из Японии.

После начала спецоперации на Украине Япония ввела несколько пакетов санкций в отношении России. Сейчас под ограничениями уже находится экспорт машин дороже 6 млн иен (или около 3,94 млн руб. по курсу ЦБ на 18 июля 2023 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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