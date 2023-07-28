Токио запретил поставки машин с объемом двигателя более 1,9 л в Россию
С 9 августа Япония прекратит поставлять в Россию новые и подержанные автомобили с объемом двигателя более 1,9 л, а также гибридные автомобили и электромобили. Об этом говорится в сообщении Минэкономики Японии.
Среди других товаров, поставки которых в Россию могут запретить – красители, смазочные материалы, цемент, керамическая плитка, препараты для обработки меха и кожи, шерсть, хлопок, фото- или кинематографический материал, в том числе пленка, крафтовая бумага, фанера, а также шины для грузовиков, автозамки и автокресла и др.
В Минэкономики страны пояснили, что запрет вводится на основании тех мер, которые решили принять другие крупные страны. Точный перечень товаров, который будет запрещен к экспорту, правительство Японии определит 2 августа.
О том, что Япония может запретить поставки машин с объемом двигателя свыше 1,9 л, 18 июля сообщала газета Yomiuri. Японские машины пользуются в России большой популярностью в связи с высоким качеством и низкой стоимостью, поясняло издание. По данным японского минфина, стоимость экспорта в Россию по итогам прошлого года составила около 600 млрд иен (около $4,33 млрд по текущему курсу), что примерно на 30% меньше, чем в предыдущем году. При этом на подержанные автомобили пришлось около четверти всего экспорта из Японии.
После начала спецоперации на Украине Япония ввела несколько пакетов санкций в отношении России. Сейчас под ограничениями уже находится экспорт машин дороже 6 млн иен (или около 3,94 млн руб. по курсу ЦБ на 18 июля 2023 г.).