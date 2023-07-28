Токио запретил поставки машин с объемом двигателя более 1,9 л в Россию

О том, что Япония может запретить поставки машин с объемом двигателя свыше 1,9 л, 18 июля сообщала газета Yomiuri. Японские машины пользуются в России большой популярностью в связи с высоким качеством и низкой стоимостью, поясняло издание. По данным японского минфина, стоимость экспорта в Россию по итогам прошлого года составила около 600 млрд иен (около $4,33 млрд по текущему курсу), что примерно на 30% меньше, чем в предыдущем году. При этом на подержанные автомобили пришлось около четверти всего экспорта из Японии.