Как скажется на авторынке России японское эмбарго на экспорт автомобилей

Японские машины пользуются в России большой популярностью в связи с высоким качеством и низкой стоимостью, пишет Yomiuri. По данным японского минфина, объем всего экспорта в Россию за 2022 г. составил около 600 млрд иен ($4,33 млрд по текущему курсу), что примерно на 30% меньше, чем в 2021 г. При этом на подержанные автомобили пришлось около четверти всего экспорта из Японии в РФ.