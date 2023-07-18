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Как скажется на авторынке России японское эмбарго на экспорт автомобилей

Только в 2022 году в РФ из Японии ввезли подержанных машин на $1 млрд
Денис Ильюшенков
wikimedia.org

Япония может запретить поставки в Россию новых и подержанных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л, а также гибридных автомобилей и электрокаров, пишет газета Yomiuri 18 июля. Предполагается, что соответствующие изменения в законодательство будут одобрены правительством страны в июле и начнут применяться уже в начале августа.

После начала СВО на Украине Япония ввела несколько пакетов санкций в отношении России. Сейчас под ограничениями уже находится экспорт машин в нашу страну дороже 6 млн иен (около 3,94 млн руб. по курсу ЦБ России на 18 июля 2023 г.).

Физлица начали активно везти подержанные автомобили через Дальний Восток

В основном везут японские и корейские машины

Японские машины пользуются в России большой популярностью в связи с высоким качеством и низкой стоимостью, пишет Yomiuri. По данным японского минфина, объем всего экспорта в Россию за 2022 г. составил около 600 млрд иен ($4,33 млрд по текущему курсу), что примерно на 30% меньше, чем в 2021 г. При этом на подержанные автомобили пришлось около четверти всего экспорта из Японии в РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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