Как скажется на авторынке России японское эмбарго на экспорт автомобилей

Как скажется на авторынке России японское эмбарго на экспорт автомобилейТолько в 2022 году в РФ из Японии ввезли подержанных машин на $1 млрд
Япония может запретить поставки в Россию новых и подержанных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л, а также гибридных автомобилей и электрокаров, пишет газета Yomiuri 18 июля. Предполагается, что соответствующие изменения в законодательство будут одобрены правительством страны в июле и начнут применяться уже в начале августа.
После начала СВО на Украине Япония ввела несколько пакетов санкций в отношении России. Сейчас под ограничениями уже находится экспорт машин в нашу страну дороже 6 млн иен (около 3,94 млн руб. по курсу ЦБ России на 18 июля 2023 г.).
Японские машины пользуются в России большой популярностью в связи с высоким качеством и низкой стоимостью, пишет Yomiuri. По данным японского минфина, объем всего экспорта в Россию за 2022 г. составил около 600 млрд иен ($4,33 млрд по текущему курсу), что примерно на 30% меньше, чем в 2021 г. При этом на подержанные автомобили пришлось около четверти всего экспорта из Японии в РФ.