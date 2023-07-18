СМИ: в Россию могут запретить поставки некоторых японских машин

Yomiuri отметила, что японские машины пользуются в России большой популярностью в связи с высоким качеством и низкой стоимостью. По данным японского минфина, стоимость экспорта в Россию по итогам прошлого года составила около 600 млрд иен (около $4,33 млрд по текущему курсу), что примерно на 30% меньше, чем в предыдущем году. При этом на подержанные автомобили пришлось около четверти всего экспорта из Японии.