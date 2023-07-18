СМИ: в Россию могут запретить поставки некоторых японских машин
Япония может запретить поставки в Россию новых и подержанных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л, а также гибридных автомобилей и электромобилей, пишет газета Yomiuri.
Предполагается, что запрет может быть утвержден до конца июля и вступит в силу уже с августа. Эти меры могут быть введены в рамках очередного пакета санкций.
Yomiuri отметила, что японские машины пользуются в России большой популярностью в связи с высоким качеством и низкой стоимостью. По данным японского минфина, стоимость экспорта в Россию по итогам прошлого года составила около 600 млрд иен (около $4,33 млрд по текущему курсу), что примерно на 30% меньше, чем в предыдущем году. При этом на подержанные автомобили пришлось около четверти всего экспорта из Японии.
В конце 2022 г. «Ведомости» со ссылкой на данные «Паспорт промышленный консалтинг» (совместное предприятие «Автостата» и оператора электронных ПТС) на основе статистики Федеральной таможенной службы писали, что в период с января по ноябрь 2022 г. в Россию было ввезено 221 300 легковых автомобилей с пробегом – старше трех лет. По словам исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, 90% таких машин было ввезено из Японии.
После начала спецоперации на Украине Япония ввела несколько пакетов санкций в отношении России. Сейчас под ограничениями уже находится экспорт машин дороже 6 млн иен (или около 3,94 млн руб. по курсу ЦБ на 18 июля 2023 г.).