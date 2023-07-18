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СМИ: в Россию могут запретить поставки некоторых японских машин

Ведомости

Япония может запретить поставки в Россию новых и подержанных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л, а также гибридных автомобилей и электромобилей, пишет газета Yomiuri.

Предполагается, что запрет может быть утвержден до конца июля и вступит в силу уже с августа. Эти меры могут быть введены в рамках очередного пакета санкций.

Yomiuri отметила, что японские машины пользуются в России большой популярностью в связи с высоким качеством и низкой стоимостью. По данным японского минфина, стоимость экспорта в Россию по итогам прошлого года составила около 600 млрд иен (около $4,33 млрд по текущему курсу), что примерно на 30% меньше, чем в предыдущем году. При этом на подержанные автомобили пришлось около четверти всего экспорта из Японии.

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В конце 2022 г. «Ведомости» со ссылкой на данные «Паспорт промышленный консалтинг» (совместное предприятие «Автостата» и оператора электронных ПТС) на основе статистики Федеральной таможенной службы писали, что в период с января по ноябрь 2022 г. в Россию было ввезено 221 300 легковых автомобилей с пробегом – старше трех лет. По словам исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, 90% таких машин было ввезено из Японии.

После начала спецоперации на Украине Япония ввела несколько пакетов санкций в отношении России. Сейчас под ограничениями уже находится экспорт машин дороже 6 млн иен (или около 3,94 млн руб. по курсу ЦБ на 18 июля 2023 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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