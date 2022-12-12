Импорт легковых машин с пробегом вырос почти в два раза

Ввоз автомобилей в Россию через Владивосток в январе-июле 2022 г. вырос на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, писало агентство «Прайм» со ссылкой на Владивостокскую таможню в августе. Всего было завезено 78 460 машин, в основном — из Японии. Пиковым периодом 2022 г., по данным таможни, был июль, когда в Россию завезли 15 000 автомобилей. В среднем на таможне во Владивостоке ежедневно оформляют около 600 машин.