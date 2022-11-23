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Импорт автомобилей из Китая достиг в октябре рекордных $560 млн

За 10 месяцев 2022 г. он вырос на 31% и составил $3,61 млрд
Александр Соколов Денис Ильюшенков
В нынешних условиях китайские автопроизводители получили карт-бланш по заполнению российского рынка своей продукцией / Евгений Разумный / Ведомости

Ввоз в Россию китайских автомобилей в октябре 2022 г. вырос до $560 млн, что на 27% больше, чем в январе текущего года, и является историческим рекордом, следует из данных главного таможенного управления КНР. Общий объем импорта автомобилей из Китая за январь – октябрь 2022 г. составил $3,61 млрд, что на 31% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, и уже больше, чем за весь 2021 год ($3,45 млрд). В 2019 г. импорт был $1,7 млрд, а в 2020 г. – $1,6 млрд.

В структуре автомобильного импорта за 10 месяцев 2022 г. преобладают легковые автомобили ($1,08 млрд). Далее идут грузовики ($1,06 млрд), автокраны и иной спецтранспорт ($250 млн) и автобусы ($970 млн), а на запчасти и комплектующие приходится еще $1,12 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных