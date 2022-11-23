Импорт автомобилей из Китая достиг в октябре рекордных $560 млн

Импорт автомобилей из Китая достиг в октябре рекордных $560 млнЗа 10 месяцев 2022 г. он вырос на 31% и составил $3,61 млрд
Ввоз в Россию китайских автомобилей в октябре 2022 г. вырос до $560 млн, что на 27% больше, чем в январе текущего года, и является историческим рекордом, следует из данных главного таможенного управления КНР. Общий объем импорта автомобилей из Китая за январь – октябрь 2022 г. составил $3,61 млрд, что на 31% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, и уже больше, чем за весь 2021 год ($3,45 млрд). В 2019 г. импорт был $1,7 млрд, а в 2020 г. – $1,6 млрд.
В структуре автомобильного импорта за 10 месяцев 2022 г. преобладают легковые автомобили ($1,08 млрд). Далее идут грузовики ($1,06 млрд), автокраны и иной спецтранспорт ($250 млн) и автобусы ($970 млн), а на запчасти и комплектующие приходится еще $1,12 млрд.
Вы видите 23% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам