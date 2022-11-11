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Продажи китайских машин оказались невыгодными для дилеров

Но, кроме них и Lada, торговать салонам практически нечем
Денис Ильюшенков
Продажи китайских машин не убыточны, но и ощутимой прибыли от них тоже нет / Максим Стулов / Ведомости

Китайские автомобили, на которые сейчас приходится делать ставку российским автодилерам, оказались не слишком выгодным товаром. Это связано с полумонопольным положением производителей из КНР в России, дефицитом машин, высокими ценами на них и низкой маржей, рассказали опрошенные «Ведомостями» участники рынка.

Дилеры отмечают завышенные цены на китайскую продукцию. По оценке председателя совета директоров «БН-моторс» Алексея Подщеколдина, стоимость автомобилей из КНР с начала СВО выросла в среднем в 1,5 раза. «Дилеры наоткрывали салонов под обещания низких цен, а получили китайские кроссоверы по 3 млн руб. Например, Chery Tiggo 7 в феврале стоил 1,7 млн руб., а в конце апреля приехал уже почти по 3 млн руб. Китайцы сильно подняли цены во время весенней девальвации рубля, но после возвращения курсов к докризисному уровню и ниже цены не изменились», – отмечает он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных