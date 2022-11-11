Продажи китайских машин оказались невыгодными для дилеров

Дилеры отмечают завышенные цены на китайскую продукцию. По оценке председателя совета директоров «БН-моторс» Алексея Подщеколдина, стоимость автомобилей из КНР с начала СВО выросла в среднем в 1,5 раза. «Дилеры наоткрывали салонов под обещания низких цен, а получили китайские кроссоверы по 3 млн руб. Например, Chery Tiggo 7 в феврале стоил 1,7 млн руб., а в конце апреля приехал уже почти по 3 млн руб. Китайцы сильно подняли цены во время весенней девальвации рубля, но после возвращения курсов к докризисному уровню и ниже цены не изменились», – отмечает он.