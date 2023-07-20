США ввели санкции против Кудрина и российских оборонных предприятий
В список OFAC были добавлены врио губернатора Смоленской области Василий Анохин, гендиректор концерна «Калашников» Владимир Лепин, глава «Алросы» Павел Маринычев, замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, замминистра экономразвития Илья Торосов и др.
Помимо этого США ввели санкции против ряда научных центров и исследовательских институтов, машиностроительного завода «Арсенал», Климовского патронного завода, Завода им. Свердлова, конструкторского бюро «Факел», «Газавтоматики», Тульского патронного завода, Казанского порохового завода, УГМК и др.
Также под ограничения попали банки «Солидарность», «Локо банк», «Петербургский социальный коммерческий банк», «Юнистрим».
Вместе с этим в список были добавлены несколько судов, которые ходят под российским флагом: «Кунашир», «Парамушир», серия судов «Сахалин», «Симушир» и др.
В сообщении OFAC говорится, что в список внесены исключения. В частности, речь идет об Андрее Голикове и Елене Титовой – бывших членах совета директоров «Открытия».
Минфин США пополняет санкционный реестр регулярно. В июне ведомство внесло в свой санкционный список двух граждан России, которые, по версии минфина, являются сотрудниками «2-й службы ФСБ». Также ограничения были введены в отношении семи россиян – «членов группы влияния» «за их роль в кампании по дестабилизации» обстановки в Молдавии. В мае санкции США затронули 30 производителей и поставщиков электроники.