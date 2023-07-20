США ввели санкции против Кудрина и российских оборонных предприятий

Минфин США пополняет санкционный реестр регулярно. В июне ведомство внесло в свой санкционный список двух граждан России, которые, по версии минфина, являются сотрудниками «2-й службы ФСБ». Также ограничения были введены в отношении семи россиян – «членов группы влияния» «за их роль в кампании по дестабилизации» обстановки в Молдавии. В мае санкции США затронули 30 производителей и поставщиков электроники.