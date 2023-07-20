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Политика

США ввели санкции против Кудрина и российских оборонных предприятий

Ведомости

США обновили санкционный лист против России, в том числе ввели санкции против бывшего главы Счетной палаты Алексея Кудрина, банка «Тинькофф» и ряда оборонных предприятий и исследовательских институтов. Это следует из сообщения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США.

В список OFAC были добавлены врио губернатора Смоленской области Василий Анохин, гендиректор концерна «Калашников» Владимир Лепин, глава «Алросы» Павел Маринычев, замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, замминистра экономразвития Илья Торосов и др.

Помимо этого США ввели санкции против ряда научных центров и исследовательских институтов, машиностроительного завода «Арсенал», Климовского патронного завода, Завода им. Свердлова, конструкторского бюро «Факел», «Газавтоматики», Тульского патронного завода, Казанского порохового завода, УГМК и др.

Также под ограничения попали банки «Солидарность», «Локо банк», «Петербургский социальный коммерческий банк», «Юнистрим».

Вместе с этим в список были добавлены несколько судов, которые ходят под российским флагом: «Кунашир», «Парамушир», серия судов «Сахалин», «Симушир» и др.

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В сообщении OFAC говорится, что в список внесены исключения. В частности, речь идет об Андрее Голикове и Елене Титовой – бывших членах совета директоров «Открытия».

Минфин США пополняет санкционный реестр регулярно. В июне ведомство внесло в свой санкционный список двух граждан России, которые, по версии минфина, являются сотрудниками «2-й службы ФСБ». Также ограничения были введены в отношении семи россиян – «членов группы влияния» «за их роль в кампании по дестабилизации» обстановки в Молдавии. В мае санкции США затронули 30 производителей и поставщиков электроники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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