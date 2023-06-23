Минфин США пополнил санкционный список двумя россиянами

Кроме того, минюст называл причастным ко вмешательству в выборы президента Антиглобалистского движения России Александра Ионова. Летом 2022 г. Ионова обвинили в участии в многолетней кампании иностранного злонамеренного влияния, которая использовала разные политические группы США для сеяния раздора, распространения пророссийских настроений, пропаганды и вмешательства в выборы в США. Тогда его также внесли в черный список американского минфина. Помимо него в этом списке оказались три связанных с ним организации, в том числе Антиглобалистское движение.