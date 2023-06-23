Минфин США пополнил санкционный список двумя россиянами
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США внесло в свой санкционный список двух граждан России, сообщили в пресс-службе ведомства.
Реестр пополнили Егор Попов и Алексей Суходолов, которые, по версии минфина, являются сотрудниками «2-й службы ФСБ». В апреле минюст США обвинял их в причастности ко вмешательству в американские выборы в Сент-Питерсберге (штат Флорида). По версии ведомства, они тайно финансировали и направляли политическую кампанию «конкретного кандидата на местную выборную должность» в городе.
Кроме того, минюст называл причастным ко вмешательству в выборы президента Антиглобалистского движения России Александра Ионова. Летом 2022 г. Ионова обвинили в участии в многолетней кампании иностранного злонамеренного влияния, которая использовала разные политические группы США для сеяния раздора, распространения пророссийских настроений, пропаганды и вмешательства в выборы в США. Тогда его также внесли в черный список американского минфина. Помимо него в этом списке оказались три связанных с ним организации, в том числе Антиглобалистское движение.
В сегодняшнем пресс-релизе также упоминается якобы соучастие Попова, Суходулова и Ионова. По версии минфина, Попов являлся куратором Ионова, в то время как Суходулов – «начальником 2-й службы ФСБ».
«Суходолов также работал с Ионовым над проведением операций по оказанию вредоносного влияния за рубежом по всему миру, в том числе в США, Украине, Испании, Великобритании и Ирландии. <...> Ионов также сообщил Суходолову о своей деятельности, в том числе о своей роли консультанта на местных выборах в США», – говорится в релизе.
Минфин США пополняет санкционный реестр регулярно. В апреле ведомство включило в черный список (SDN-лист) более 30 физлиц и несколько десятков организаций из РФ и других стран. Тогда под ограничения попал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, совладельцы основанного Алишером Усмановым холдинга USM (сама компания тоже оказалась в реестре) Владимир и Варвара Скоч и др. Среди организаций, в частности, оказались «Мегафон», «Металлоинвест», Международный инвестиционный банк (МИБ).