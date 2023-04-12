США ввели санкции против Хуснуллина, холдинга USM и «Юнармии»До этого новые ограничения против России решила ввести и Великобритания
Минфин США расширил санкции против России, включив в черный список (SDN-лист) более 30 физлиц и несколько десятков организаций из РФ и других стран. Полный перечень опубликован на сайте OFAC – подразделения американского минфина, отвечающего за правоприменение в области санкций.
Под блокирующие санкции попали, в частности, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, бывший министр транспорта и глава Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих и 16 судов, связанных с ГТЛК, совладельцы основанного Алишером Усмановым холдинга USM Владимир и Варвара Скоч. В перечне также оказался сам USM, а также «Металлоинвест» (и его гендиректор Назим Эфендиев), «Мегафон» и другие компании холдинга, а также Международный инвестиционный банк (МИБ). Ведомство выдало лицензию на сворачивание операций с ними до 11 июля.
Санкции введены также против «дочки» «Росатома» «Русатом Оверсиз» и ее президента Евгения Пакерманова, ООО «Новелко», Ковровского механического завода.
«Ведомости» направили запросы в МИБ. Представитель USM назвал введенные США ограничения против холдинга, его дочерних компаний, их менеджмента, а также родственников Алишера Усманова и других акционеров несправедливыми и необоснованными. Усманов, по его словам, «давно не занимается предпринимательской деятельностью, владеет в холдинге долей менее 50% и не участвует в его управлении»: «Отдельно подчеркнем, что включение в списки родственников – это аморальная практика, напоминающая взятие заложников. Данные ограничения будут оспариваться как незаконны».
«Мегафон» намерен оспорить внесение компании в санкционный список США, заявил «Ведомостям» представитель мобильного оператора. «Внесение нашей компании в санкционный список США мы считаем несправедливым и незаконным шагом, не имеющим под собой никаких оснований. Мы коммерческая компания, оказывающая миллионам клиентов услуги высокой социальной значимости. Мы намерены оспаривать эти ограничения всеми доступными нам способами», – рассказал он.
Что касается «Мегафона», то попадание компании в SDN-лист вряд ли несет значительные риски, считает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. Компания не является публичной, не располагает крупными зарубежными проектами, не имеет значимой абонентской базы за пределами РФ. С точки зрения рисков в покупке зарубежных технологий и оборудования, то эти риски у компании были и весь последний год, как и у других российских мобильных операторов, добавил аналитик. По его словам, вряд ли компания решит сейчас брать зарубежные займы, а если у нее и были какие-то иностранные займы до последнего времени, то на протяжении последних лет у российских телеком-компаний наблюдается тренд на их перевод в российскую юрисдикцию, резюмировал Делицын.
Не согласен с аналитиком управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. Введение новых блокирующих санкций может сделать доступ компании к рынку высокотехнологичной продукции и ПО зарубежного производства еще сложнее, рассуждает он. Кроме того, могут возникнуть сложности в работе зарубежных филиалов и контролируемых «Мегафоном» организаций, добавил он. «Бизнесы, которыми оператор владеет, также попадают в зону риска, так что, предположу, что в ближайшее время мы вполне можем увидеть ряд сделок, направленных на снижение доли оператора в принадлежащих ему компаниях», – сказал эксперт.
Федюкин добавил, что «Мегафон», безусловно, вправе оспорить принятое в его отношении решение путем обращения в суд, но на сегодняшний день примеров исключения крупных российских компаний из списка SDN именно по решению суда нет. «Русала» и En+ вышли из списка SDN в результате снижения доли Олега Дерипаски в их капитале и выполнением требования к структуре владения, напомнил юрист.
Высоки ли шансы «Мегафона» на оспаривание санкций, оценить сложно, отмечает Кира Винокурова, специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper. Но до подачи документов в суд, компании нужно будет провести консультации с властями США, и только если они не дадут результата, тогда оператор может оспорить включение в SDN-лист в суде.
Это не первые санкции США, наложенные на «Мегафон». В частности, в конце февраля компания попала под экспортные ограничения американского минторга (BIS), писали «Ведомости». Это подразумевает, что оператор включен в перечень лиц, в пользу которых экспорт товаров, произведенных в США или включающих американские составляющие и технологии, запрещен, объясняла специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. Но в отличие от блокирующих санкций (SDN-лист) попадание в перечень BIS не означает блокировку активов и запрет на любые экономические операции, уточняла юрист.
Ранее сегодня Великобритания добавила 11 новых позиций в антироссийский санкционный список. Ограничения коснулись дочери российского предпринимателя Сулеймана Керимова Гульнары Керимовой, семьи бизнесмена Владимира Евтушенкова: его жены Натальи, сына Феликса и дочери Татьяны, российского холдинга USM предпринимателя Алишера Усманова, совладельцев USM Владимира и Варвары Скоч, супруги украинского политика Виктора Медвечука Оксаны Марченко и др.
Кроме того, в санкционных списках Лондона числится Нариман Гаджиев, проживающий в Швейцарии тезка и однофамилец экс-министра печати и информации Дагестана, и др. Всего в санкционном списке страны теперь 1559 физических лиц и 184 юридических лица.
В декабре прошлого года минфин США ввел блокирующие санкции против бизнесмена Владимира Потанина, принадлежащей ему холдинговой компании «Интеррос» и Росбанка, половиной которого она владеет, а также структур ВТБ. Ограничения также коснулись двух вице-премьеров – Андрея Белоусова и Дмитрия Чернышенко, и 29 глав регионов РФ. Санкции против губернаторов введены за реализацию приказа о мобилизаци, отмечал тогда госдеп США.