США ввели санкции против Хуснуллина, холдинга USM и «Юнармии»

Что касается «Мегафона», то попадание компании в SDN-лист вряд ли несет значительные риски, считает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын. Компания не является публичной, не располагает крупными зарубежными проектами, не имеет значимой абонентской базы за пределами РФ. С точки зрения рисков в покупке зарубежных технологий и оборудования, то эти риски у компании были и весь последний год, как и у других российских мобильных операторов, добавил аналитик. По его словам, вряд ли компания решит сейчас брать зарубежные займы, а если у нее и были какие-то иностранные займы до последнего времени, то на протяжении последних лет у российских телеком-компаний наблюдается тренд на их перевод в российскую юрисдикцию, резюмировал Делицын.