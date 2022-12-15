Кто попал под новые санкции США

Кто попал под новые санкции СШАВ SDN листе оказались Потанин и «Интеррос», Росбанк и структуры ВТБ, два вице-премьера и 29 губернаторов
США ввели блокирующие санкции против бизнесмена Владимира Потанина, принадлежащей ему холдинговой компании «Интеррос» и Росбанка, половиной которого она владеет, а также структур ВТБ. Это следует из сообщения подразделения Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций – OFAC. Также в санкционный список (SDN List) попала жена Потанина Екатерина, дети от предыдущего брака – Иван и Анастасия, и яхта бизнесмена Nirvana.
Потанин и «Интеррос»
Потанин через «Интеррос» владеет 36,14% акций «Норникеля», крупнейшего в мире производителя палладия и высокосортного никеля. OFAC отдельно пояснил, что санкции не касаются этой компании и по доступной ему информации на 15 декабря, «Норникелем» не владеет на более чем 50% ни одно подсанкционное лицо».
Экспорт никеля из России в США за девять месяцев 2022 г. составил $265 млн, следует из данных UN Comtrade. Это на 87% больше, чем за 9 мес 2021 г., когда экспорт был $142 млн. Но продажи в эту страну занимают небольшую долю в выручке «Норникеля» – за шесть месяцев 2022 г. компания заработала $8,98 млрд.
Потанин был включен в санкционные списки Канады в апреле 2022 г. и Великобритании в июне. «Ведомости» направили запрос представителям «Интерроса» и «Норникеля».
«Мы считаем, что абсолютным приоритетом текущего менеджмента ГМК должно быть снижение санкционных рисков, – отметила она. – UC Rusal не под санкциями, поэтому его присутствие в составе акционеров ГМК будет способствовать сохранению устойчивости "Норникеля"». UC Rusal продолжит работу в этом направлении в интересах «Норникеля», акционеров и всех сотрудников компании, добавила Безнадежных.
UC Rusal – крупнейший производитель алюминия в мире за пределами Китая – сам находился под американскими санкциями в течение нескольких месяцев в 2018 г. В апреле того года компания была включена в американский санкционный список SDN вслед за своим основателем и тогда основным акционером Олегом Дерипаской.
В результате международные трейдеры перестали покупать сырье и алюминий UC Rusal, а транспортные компании – перевозить его продукцию. Тогда цены на алюминий взлетели до максимумов за шесть лет, до $2 400 за т. В январе 2019 г. Вашингтон полностью снял санкции с компании. Для этого Дерипаске пришлось снизить долю в контролировавшей UC Rusal En+ Group с 70% до 45%.
Нынешние санкции США являются более существенными, чем те, которые ранее ввели в отношении Потанина Канада и Великобритания, считает независимый эксперт, кандидат юридический наук Александр Захаров. «Норникель» является крупнейшим поставщиком палладия и чистого никеля на мировой рынок, напоминает он. Это сподвигло американские власти выпустить дополнительное разъяснение, чтобы ни у кого на рынке не возникло сомнений, что санкции не влияют на компанию, пояснил юрист.
«Ситуации, которая возникла с Дерипаской и американскими санкциями в отношении него, вероятно, не должна повториться с Потаниным, так как он, в отличие от Дерипаски, не является контролирующим акционером “Норникеля”», – заключает Захаров.
Кредитные организации
Попали в SDN-List также и банковские организации: «дочки» ВТБ и Росбанк, которым владеют структуры Потанина. «Накладывая санкции еще на некоторые крупные российские банки, мы продолжаем углублять изоляцию России от глобальных рынков», – пояснил замглавы Минфина США по противодействию терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон.
Под санкции Минфина США попали в общей сложности 17 аффилированных с ВТБ компаний, среди которых «ВТБ Девелопмент», «ВТБ Коммерческое финансирование», «ВТБ Инфраструктурные инвестиции», «ВТБ Проект», «ВТБ Лизинг», «ВТБ Недвижимость», оператор городского велопроката «Ситибайк» и другие. Сам госбанк попал под блокирующие санкции США еще в феврале этого года.
Операции с Росбанком, согласно сообщению Минфина США, контрагентам необходимо завершить до 15 марта 2023 г. Введенные со стороны США в отношении Росбанка санкции не окажут существенного влияния на работу кредитной организации, сказал «Ведомостям» представитель банка. «Банк продолжает работать в стандартном режиме, производить все операции в рублях как дистанционно, так и в широкой сети офисов. Все условия обслуживания и тарифы по продуктам сохраняются», – добавил он.
Введенные в отношении аффилированных с ВТБ компаний санкции США – очередное доказательство желания оказать давление на бизнес, партнеров и контрагентов с целью получения собственной выгоды, говорит представитель госбанка. «Это политизированное решение, которое, впрочем, не особо скажется на нашей работе», – уточнил он.
Соглашается с представителем ВТБ и управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. «По сути это – формальное решение, поскольку они уже и так находились под ограничениями просто в силу наличия контроля со стороны материнской компании», – поясняет он.
Не окажут решения Минфина США особого влияния и на работу Росбанка внутри России, уверен юрист. Главной проблемой для кредитной организации становится ограничение доступа к зарубежным рынкам заемного капитала и ликвидности, считает Федюкин. «Впрочем, с учетом того, что в отношении большинства крупнейших кредитных и финансовых организаций уже действуют аналогичные ограничения, причем, достаточно давно, можно говорить о наличии опыта работы в новых условиях и низких рисках блокировки деятельности банка в России», – резюмировал он.
Вице-премьеры и губернаторы
Не обошли санкции США и двух вице-премьеров – Андрея Белоусова и Дмитрия Чернышенко, и 29 глав регионов. Санкции против губернаторов введены за реализацию приказа о мобилизации, сообщается на сайте Госдепа США. «Эти губернаторы контролируют и обеспечивают выполнение призыва граждан в ответ на недавний российский приказ о мобилизации», – говорится в распространенном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена. Почему меры, принятые 15 декабря, коснулись только 29 губернаторов, не уточняется.
Политолог Александр Кынев заявил, что не видит закономерности в составлении такого списка губернаторов. Он считает, что общей причины включения этих политиков в санкционные списки нет. «Все губернаторы до одного обеспечивают мобилизацию согласно указу, поэтому называть это основанием смешно», – сказал он «Ведомостям». По его словам, санкционная политика требует постоянного расширения списка, и включение в него губернаторов было неизбежным.
[Западной] публике нужно предъявлять новых фигурантов списка, отметил Кынев. «Включать туда всех сразу – это бессмысленно, потому что не остается тех, за счет кого нужно будет расширять санкционные списки дальше. Единственный принцип – растягивание процесса», – отметил он.
Эксперт по региональной политике Виталий Иванов предложил не искать «черную кошку в темной комнате». «Бьют по площадям, но делают это в режиме сериала. Постепенно очередь доходит до всех. Через какое-то время будет продолжение, – предположил он. – Это своеобразная бюрократическая логика. Делят на несколько частей, чтобы поддерживать определенный информационный градус», – согласен он.
При введении санкций против глав российских регионов действует та же логика, что и при аналогичных мер против госслужащих и политиков, это «продолжение санкционной политики», говорит экс-глава управления президента по внутренней политике, политолог Константин Костин. «Есть внутренняя история, есть те, кто говорят, что нужно усиливать давление на Россию, чтобы помочь Украине, и эти люди занимают достаточно серьёзные позиции в американском правительстве. Американцы же указывают, что санкции направлены на то, чтобы снизить возможности России финансировать специальную военную операцию, а также, чтобы дополнить усилия их партнеров», – заявил он «Ведомостям».
Включение губернаторов в санкционный список США мало что меняет в их положении, потому что они и так крайне ограничены в передвижениях, объясняет Кынев. Финансовые инструменты за границей им тоже запрещены, отмечает эксперт.
Вопрос в том, насколько это реально повлияет на ситуацию и соответствует заявленной США цели, отмечает Костин – это кажется сомнительным. «В американской публичной риторике относительно введения различных ограничений против других стран есть противоречие: при снятии санкций американцы говорят, что те не помогают достигнуть заявленных целей. Так было с Ираном и Кубой», – говорит он.