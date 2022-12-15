Кто попал под новые санкции США

При введении санкций против глав российских регионов действует та же логика, что и при аналогичных мер против госслужащих и политиков, это «продолжение санкционной политики», говорит экс-глава управления президента по внутренней политике, политолог Константин Костин. «Есть внутренняя история, есть те, кто говорят, что нужно усиливать давление на Россию, чтобы помочь Украине, и эти люди занимают достаточно серьёзные позиции в американском правительстве. Американцы же указывают, что санкции направлены на то, чтобы снизить возможности России финансировать специальную военную операцию, а также, чтобы дополнить усилия их партнеров», – заявил он «Ведомостям».