Минюст США обвинил Ионова во вмешательстве в выборы
Минюст США обвинил президента Антиглобалистского движения России Александра Ионова в участии в многолетней кампании иностранного злонамеренного влияния, которая использовала разные политические группы США для сеяния раздора, распространения пророссийских настроений, пропаганды и вмешательства в выборы в США, говорится на сайте министерства.
В министерстве рассказали, что Ионов как минимум с декабря 2014 г. по март 2022 г. устраивал такую компанию с тремя российскими чиновниками, используя для этого Антиглобалистское движение. Ионов якобы работал под наблюдением ФСБ и при поддержке правительства России и вербовал политические группы во Флориде, Джорджии и Калифорнии. Он контролировал эти группы, координировал и финансировал их прямые действия в США по продвижению российских интересов.
«Ионов обвиняется в заговоре с целью заставить граждан США действовать в качестве незаконных агентов российского правительства. Если его признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения», — добавили в минюсте.
Ранее сегодня минфин США внес самого Ионова и три связанных с ним организации, в том числе Антиглобалистское движение, в список SDN. Такие санкции предполагают заморозку активов на территории США и запрет на въезд в страну.
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