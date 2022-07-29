Газета
Политика

Минюст США обвинил Ионова во вмешательстве в выборы

Ведомости

Минюст США обвинил президента Антиглобалистского движения России Александра Ионова в участии в многолетней кампании иностранного злонамеренного влияния, которая использовала разные политические группы США для сеяния раздора, распространения пророссийских настроений, пропаганды и вмешательства в выборы в США, говорится на сайте министерства.

В министерстве рассказали, что Ионов как минимум с декабря 2014 г. по март 2022 г. устраивал такую компанию с тремя российскими чиновниками, используя для этого Антиглобалистское движение. Ионов якобы работал под наблюдением ФСБ и при поддержке правительства России и вербовал политические группы во Флориде, Джорджии и Калифорнии. Он контролировал эти группы, координировал и финансировал их прямые действия в США по продвижению российских интересов.

«Ионов обвиняется в заговоре с целью заставить граждан США действовать в качестве незаконных агентов российского правительства. Если его признают виновным, ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения», — добавили в минюсте.

Ранее сегодня минфин США внес самого Ионова и три связанных с ним организации, в том числе Антиглобалистское движение, в список SDN. Такие санкции предполагают заморозку активов на территории США и запрет на въезд в страну.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных