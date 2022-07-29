Минюст США обвинил Ионова во вмешательстве в выборы

В министерстве рассказали, что Ионов как минимум с декабря 2014 г. по март 2022 г. устраивал такую компанию с тремя российскими чиновниками, используя для этого Антиглобалистское движение. Ионов якобы работал под наблюдением ФСБ и при поддержке правительства России и вербовал политические группы во Флориде, Джорджии и Калифорнии. Он контролировал эти группы, координировал и финансировал их прямые действия в США по продвижению российских интересов.