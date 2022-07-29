США ввели санкции в отношении двух россиян и четырех организаций
Минфин США ввел санкции в отношении президента Центра поддержки и развития общественных инициатив «Креативная дипломатия» Натальи Бурлиновой и президента Антиглобалистского движения России Александра Ионова, говорится на сайте министерства. Их внесли в список SDN, который предполагает заморозку активов и запрет на въезд в США.
Также в список SDN включили Центр поддержки и развития общественных инициатив «Креативная дипломатия» и три организации, связанные с Ионовым: Антиглобалистское движение, ООО «Ионов трансконтинентал» и информационный портал «Стоп-империализм».
28 июня минфин США ввел санкции в отношении 29 физических и 70 юридических лиц из России. Под ограничения попали бывший министр обороны России Анатолий Сердюков, заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки, глава «Камаза» Сергей Когогин, премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев и др.
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