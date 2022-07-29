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США ввели санкции в отношении двух россиян и четырех организаций

Ведомости

Минфин США ввел санкции в отношении президента Центра поддержки и развития общественных инициатив «Креативная дипломатия» Натальи Бурлиновой и президента Антиглобалистского движения России Александра Ионова, говорится на сайте министерства. Их внесли в список SDN, который предполагает заморозку активов и запрет на въезд в США.

Также в список SDN включили Центр поддержки и развития общественных инициатив «Креативная дипломатия» и три организации, связанные с Ионовым: Антиглобалистское движение, ООО «Ионов трансконтинентал» и информационный портал «Стоп-империализм».

28 июня минфин США ввел санкции в отношении 29 физических и 70 юридических лиц из России. Под ограничения попали бывший министр обороны России Анатолий Сердюков, заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки, глава «Камаза» Сергей Когогин, премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев и др.

Среди компаний под санкции попали «Ростех», Фонд перспективных исследований, несколько НИИ, «Камаз», ОАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина», ОАК, ГЛИЦ Минобороны им. В. П. Чкалова, ПАО «Туполев». Также США ввели запрет на импорт российского золота.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных