США ввели санкции в отношении двух россиян и четырех организаций

Минфин США ввел санкции в отношении президента Центра поддержки и развития общественных инициатив «Креативная дипломатия» Натальи Бурлиновой и президента Антиглобалистского движения России Александра Ионова, говорится на сайте министерства. Их внесли в список SDN, который предполагает заморозку активов и запрет на въезд в США.