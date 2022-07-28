Сенаторы США хотят штрафовать страховщиков идущих из России в Китай танкеров и газовозов

Администрация Байдена не предлагает таких жестких мер по ограничению российского энергетического экспорта. Вместо этого она поддерживает идею «потолка цен», представленную в конце июня странами «большой семерки» (G7). 21 июля такой курс поддержал и минфин США. Как сообщило агентство Reuters 27 июля, потолок цен «семерка» планирует ввести до 5 декабря. «Будем надеяться, что эта инициатива так на начальной стадии и останется», – оценил предложение сенаторов 27 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.