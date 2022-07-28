Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Сенаторы США хотят штрафовать страховщиков идущих из России в Китай танкеров и газовозов

Вероятность введения таких санкций невелика
Илья Лакстыгал
Законопроект США о штрафах за страховку танкеров и газовозов вряд ли пройдет / AFP

Сенаторы-республиканцы Марк Рубио, Рик Скотт и Кевин Крамер 27 июля представили в верхней палате конгресса законопроект, в котором властям США предлагается налагать штрафы на любую организацию, страхующую или регистрирующую танкеры, перевозящие нефть или сжиженный природный газ (СПГ) в Китай из России. По мысли сенаторов, так Пекин перестанет «финансово стимулировать Россию для продолжения военной спецоперации на Украине».

Администрация Байдена не предлагает таких жестких мер по ограничению российского энергетического экспорта. Вместо этого она поддерживает идею «потолка цен», представленную в конце июня странами «большой семерки» (G7). 21 июля такой курс поддержал и минфин США. Как сообщило агентство Reuters 27 июля, потолок цен «семерка» планирует ввести до 5 декабря. «Будем надеяться, что эта инициатива так на начальной стадии и останется», – оценил предложение сенаторов 27 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных