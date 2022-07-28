Сенаторы США хотят штрафовать страховщиков идущих из России в Китай танкеров и газовозов

Сенаторы США хотят штрафовать страховщиков идущих из России в Китай танкеров и газовозовВероятность введения таких санкций невелика
Сенаторы-республиканцы Марк Рубио, Рик Скотт и Кевин Крамер 27 июля представили в верхней палате конгресса законопроект, в котором властям США предлагается налагать штрафы на любую организацию, страхующую или регистрирующую танкеры, перевозящие нефть или сжиженный природный газ (СПГ) в Китай из России. По мысли сенаторов, так Пекин перестанет «финансово стимулировать Россию для продолжения военной спецоперации на Украине».
Администрация Байдена не предлагает таких жестких мер по ограничению российского энергетического экспорта. Вместо этого она поддерживает идею «потолка цен», представленную в конце июня странами «большой семерки» (G7). 21 июля такой курс поддержал и минфин США. Как сообщило агентство Reuters 27 июля, потолок цен «семерка» планирует ввести до 5 декабря. «Будем надеяться, что эта инициатива так на начальной стадии и останется», – оценил предложение сенаторов 27 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.