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США ввели санкции против Канделаки и Сердюкова

Ведомости

Министерство финансов США расширило список санкций против России, включив туда 29 физических и 70 юридических лиц, следует из заявления ведомства. В черный список попали, в частности, экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков и заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки.

Ограничения также коснулись жены Сердюкова, бывшей начальницы департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой, мужа Канделаки, директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко, главы «Камаза» Сергея Когогина, премьера ДНР Виталия Хоценко, замминистра образования РФ Дмитрия Афанасьева, 14 сотрудников «Союза добровольцев Донбасса» и др.

Среди юридических лиц под санкции попали «Ростех», Фонд перспективных исследований, несколько российских НИИ, ПАО «Камаз», ОАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина», ОАК, ГЛИЦ Минобороны им. В. П. Чкалова, ПАО «Туполев».

Помимо этого США вводят запрет на импорт в страну золота российского происхождения. Мера вступает в силу с сегодняшнего дня. Под ограничения не подпадает золото, которое до сегодняшнего дня находилось вне территории России.

«Как было объявлено на саммите G7, Великобритания, Канада и Япония присоединились к США в принятии мер в отношении российского золота, крупнейшего неэнергетического экспорта страны. Даже до нового запрета некоторые операции, связанные с российским золотом, попадали под ранее введенные ограничения», — следует из заявления.

26 июня канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона распространила заявление, в котором говорилось, что Великобритания, США, Канада и Япония запретят ввозить российское золото из-за специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине. Ограничения коснутся только вновь добытого и переработанного золота, а не приобретенного.

Ранее по теме: Bloomberg: США призвали Кипр отказаться о перевозок российской нефти по морю

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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