США ввели санкции против Канделаки и Сердюкова
Министерство финансов США расширило список санкций против России, включив туда 29 физических и 70 юридических лиц, следует из заявления ведомства. В черный список попали, в частности, экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков и заместитель генерального директора «Газпром-медиа» Тина Канделаки.
Ограничения также коснулись жены Сердюкова, бывшей начальницы департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой, мужа Канделаки, директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко, главы «Камаза» Сергея Когогина, премьера ДНР Виталия Хоценко, замминистра образования РФ Дмитрия Афанасьева, 14 сотрудников «Союза добровольцев Донбасса» и др.
Помимо этого США вводят запрет на импорт в страну золота российского происхождения. Мера вступает в силу с сегодняшнего дня. Под ограничения не подпадает золото, которое до сегодняшнего дня находилось вне территории России.
«Как было объявлено на саммите G7, Великобритания, Канада и Япония присоединились к США в принятии мер в отношении российского золота, крупнейшего неэнергетического экспорта страны. Даже до нового запрета некоторые операции, связанные с российским золотом, попадали под ранее введенные ограничения», — следует из заявления.
26 июня канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона распространила заявление, в котором говорилось, что Великобритания, США, Канада и Япония запретят ввозить российское золото из-за специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине. Ограничения коснутся только вновь добытого и переработанного золота, а не приобретенного.