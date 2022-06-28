США ввели санкции против Канделаки и Сердюкова

«Как было объявлено на саммите G7, Великобритания, Канада и Япония присоединились к США в принятии мер в отношении российского золота, крупнейшего неэнергетического экспорта страны. Даже до нового запрета некоторые операции, связанные с российским золотом, попадали под ранее введенные ограничения», — следует из заявления.