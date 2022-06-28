Bloomberg: США призвали Кипр отказаться о перевозок российской нефти по морю

ЕС в начале июня одобрил шестой пакет санкций против России из-за специальной военной операции на Украине. Он, в частности, предусматривает поэтапный запрет на российскую нефть. Ожидается, что идея ограничения цен на нефть из России будет включена в итоговое заявление лидеров G7 по окончании саммита в Германии. По словам источников издания, лидеры объединения планируют поручить министрам изучить возможность ограничения цен на российский газ. Также США планируют ввести ограничения на страхование и судоходство, чтобы обеспечить соблюдение санкций.