Bloomberg: США призвали Кипр отказаться о перевозок российской нефти по морю
Министр финансов США Джанет Йеллен призвала министра финансов Кипра Константиноса Петридиса запретить перевозку российской нефти в третьи страны танкерами, которые ходят под флагом страны, сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.
По его словам, Петридис выразил обеспокоенность по поводу такой меры, однако многие страны не вводят санкции в отношении России. Также Йеллен рассказала Петридису, что США намерены ввести ограничение цен на российскую нефть. Таким образом планируется лишить финансирования Кремль, минимизировав «побочные эффекты для мировой экономики».
ЕС в начале июня одобрил шестой пакет санкций против России из-за специальной военной операции на Украине. Он, в частности, предусматривает поэтапный запрет на российскую нефть. Ожидается, что идея ограничения цен на нефть из России будет включена в итоговое заявление лидеров G7 по окончании саммита в Германии. По словам источников издания, лидеры объединения планируют поручить министрам изучить возможность ограничения цен на российский газ. Также США планируют ввести ограничения на страхование и судоходство, чтобы обеспечить соблюдение санкций.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков 2 июня заявил, что Россия не будет продавать нефть по цене ниже рыночной. По его словам, решение ЕС об ограничении на закупки нефти у России приведет к логистическим проблемам и дестабилизации энергетической отрасли на глобальном уровне, писали «РИА Новости».
С 26 по 28 июня в замке Эльмау в Баварских Альпах проходит саммит G7, на который впервые приглашены Швеция, Финляндия и Украина. Ранее сообщалось, что в рамках расширения антироссийских санкций страны «большой семерки» введут запрет на импорт российского золота, сообщал Reuters.