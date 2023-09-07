Великобритания вслед за США ввела санкции против 11 россиян
Великобритания ввела санкции против 11 граждан России за якобы незаконную деятельность в киберпространстве. Об этом сообщили на сайте минфина Соединенного Королевства.
В перечень вошли Михаил Чернов, Максим Галочкин, Максим Халиуллин, Артем Куров, Сергей Логунцов, Александр Можаев, Дмитрий Путилин, Максим Руденский, Михаил Царев, Вадим Валиахметов, Андрей Жуков.
Уточняется, что все они якобы являются членами «российской киберпреступной группировки», стоящей за взломами «критически важной инфраструктуры и больниц во время пандемии COVID-19».
В тот же день США ввели санкции против тех же 11 граждан России за действия в киберсфере. Американское ведомство не конкретизировало причины ограничений.