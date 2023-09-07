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Великобритания вслед за США ввела санкции против 11 россиян

Ведомости

Великобритания ввела санкции против 11 граждан России за якобы незаконную деятельность в киберпространстве. Об этом сообщили на сайте минфина Соединенного Королевства.

В перечень вошли Михаил Чернов, Максим Галочкин, Максим Халиуллин, Артем Куров, Сергей Логунцов, Александр Можаев, Дмитрий Путилин, Максим Руденский, Михаил Царев, Вадим Валиахметов, Андрей Жуков.

Уточняется, что все они якобы являются членами «российской киберпреступной группировки», стоящей за взломами «критически важной инфраструктуры и больниц во время пандемии COVID-19».

Ранее по теме: США ввели санкции против 11 россиян за действия в киберсфере

В тот же день США ввели санкции против тех же 11 граждан России за действия в киберсфере. Американское ведомство не конкретизировало причины ограничений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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