Лавров и Ким Чен Ын провели встречу в Пхеньяне

Лавров прилетел в Пхеньян 18 октября официальным визитом, приуроченным к празднованию 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и КНДР. Помимо встречи с Ким Чен Ыном, Лавров также провел переговоры с министром иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи. В МИДе отметили, что министры уделили особое внимание реализации договоренностей, достигнутых в ходе встреч лидеров России и КНДР 25 апреля 2019 г. и 13 сентября 2023 г. Кроме того, Лавров пригласил Цой Сон Хи посетить с визитом Москву.