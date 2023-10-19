Лавров и Ким Чен Ын провели встречу в Пхеньяне
Министр иностранных дел Сергей Лавров и лидер КНДР Ким Чен Ын провели встречу в Пхеньяне 19 октября. Об этом сообщает МИД России.
ТАСС со ссылкой на ведомство уточняет, что переговоры продлились чуть больше часа. Подробности беседы в МИДе не раскрыли.
На пресс-конференции по итогам двухдневного визита в КНДР Лавров отметил, что республика является близким соседом и давним партнером России. «Едины во мнении, что поступательное развитие двусторонних отношений отвечает интересам наших государств, способствует укреплению мира и безопасности в Северо-Восточной Азии», – подчеркнул он.
Лавров прилетел в Пхеньян 18 октября официальным визитом, приуроченным к празднованию 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и КНДР. Помимо встречи с Ким Чен Ыном, Лавров также провел переговоры с министром иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи. В МИДе отметили, что министры уделили особое внимание реализации договоренностей, достигнутых в ходе встреч лидеров России и КНДР 25 апреля 2019 г. и 13 сентября 2023 г. Кроме того, Лавров пригласил Цой Сон Хи посетить с визитом Москву.