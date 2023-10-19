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Лавров и Ким Чен Ын провели встречу в Пхеньяне

Ведомости

Министр иностранных дел Сергей Лавров и лидер КНДР Ким Чен Ын провели встречу в Пхеньяне 19 октября. Об этом сообщает МИД России.

ТАСС со ссылкой на ведомство уточняет, что переговоры продлились чуть больше часа. Подробности беседы в МИДе не раскрыли.

На пресс-конференции по итогам двухдневного визита в КНДР Лавров отметил, что республика является близким соседом и давним партнером России. «Едины во мнении, что поступательное развитие двусторонних отношений отвечает интересам наших государств, способствует укреплению мира и безопасности в Северо-Восточной Азии», – подчеркнул он.

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Лавров прилетел в Пхеньян 18 октября официальным визитом, приуроченным к празднованию 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и КНДР. Помимо встречи с Ким Чен Ыном, Лавров также провел переговоры с министром иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи. В МИДе отметили, что министры уделили особое внимание реализации договоренностей, достигнутых в ходе встреч лидеров России и КНДР 25 апреля 2019 г. и 13 сентября 2023 г. Кроме того, Лавров пригласил Цой Сон Хи посетить с визитом Москву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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