Лавров заявил, что рекомендовал бы КНДР российским туристам
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рекомендовал бы посетить КНДР российским туристам. Об этом он заявил журналистам, передает «РИА Новости».
«Стал бы», – сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, стал бы он советовать Северную Корею как место отдыха для россиян.
18 октября Лавров прибыл в Пхеньян с официальным визитом после завершения поездки в Пекин. Министр отметил, что Россия высоко ценит «принципиальную, однозначную поддержку» КНДР в проведении спецоперации на Украине и признание вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.
Лидер КНДР Ким Чен Ын приезжал в Россию с официальным визитом 12-17 сентября. Северокорейский лидер провел переговоры с Путиным на «Восточном» 13 сентября. По итогам поездки Ким Чен Ына пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что она была «своевременной, полезной и конструктивной». В Кремле подчеркнули, что Россия продолжит развивать отношения с Северной Кореей.