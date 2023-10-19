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Лавров заявил, что рекомендовал бы КНДР российским туристам

Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рекомендовал бы посетить КНДР российским туристам. Об этом он заявил журналистам, передает «РИА Новости». 

«Стал бы», – сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, стал бы он советовать Северную Корею как место отдыха для россиян. 

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18 октября Лавров прибыл в Пхеньян с официальным визитом после завершения поездки в Пекин. Министр отметил, что Россия высоко ценит «принципиальную, однозначную поддержку» КНДР в проведении спецоперации на Украине и признание вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.  

Лидер КНДР Ким Чен Ын приезжал в Россию с официальным визитом 12-17 сентября. Северокорейский лидер провел переговоры с Путиным на «Восточном» 13 сентября. По итогам поездки Ким Чен Ына пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что она была «своевременной, полезной и конструктивной». В Кремле подчеркнули, что Россия продолжит развивать отношения с Северной Кореей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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