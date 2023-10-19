Лавров заявил, что рекомендовал бы КНДР российским туристам

Лидер КНДР Ким Чен Ын приезжал в Россию с официальным визитом 12-17 сентября. Северокорейский лидер провел переговоры с Путиным на «Восточном» 13 сентября. По итогам поездки Ким Чен Ына пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что она была «своевременной, полезной и конструктивной». В Кремле подчеркнули, что Россия продолжит развивать отношения с Северной Кореей.