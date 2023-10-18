Лавров поблагодарил КНДР за поддержку в проведении спецоперации

В 2022 г. КНДР признала результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о присоединении к России. В ходе визита в Россию Ким Чен Ын назвал спецоперацию на Украине «священной борьбой» ради защиты государственного суверенитета. По его мнению, РФ противостоит гегемонистическим силам. Он также выразил надежду, что КНДР и Россия будут вместе «бороться против империализма и за строительство суверенного государства».