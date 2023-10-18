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Лавров поблагодарил КНДР за поддержку в проведении спецоперации

Ведомости

Россия высоко ценит поддержку властей КНДР в проведении спецоперации. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время официального визита в Пхеньян. 

«Мы высоко ценим вашу принципиальную, однозначную поддержку действий России в связи со специальной военной операцией на Украине, поддержку в том, что касается вашего признания вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации», – сказал он (цитата по ТАСС). 

Лавров добавил, что Россия также поддерживает стремление Северной Кореи «к отстаиванию своей независимости». Министр отметил, что его визит позволяет обсудить каждую договоренность, которая была достигнута между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе переговоров на космодроме Восточный, чтобы «гарантировать полное выполнение и воплощение в жизнь каждой из этих договоренностей».

18 октября Лавров прибыл в Пхеньян с официальным визитом после завершения поездки в Пекин. Визит Ким Чен Ына в Россию продлился с 12 по 17 сентября. Северокорейский лидер провел переговоры с Путиным на «Восточном» 13 сентября. Тогда российский президент отметил, что лидер КНДР проявляет большой интерес к космической технике.

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В 2022 г. КНДР признала результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о присоединении к России. В ходе визита в Россию Ким Чен Ын назвал спецоперацию на Украине «священной борьбой» ради защиты государственного суверенитета. По его мнению, РФ противостоит гегемонистическим силам. Он также выразил надежду, что КНДР и Россия будут вместе «бороться против империализма и за строительство суверенного государства».

12 октября по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между РФ и КНДР Ким Чен Ын направил поздравление Путину, в котором пожелал России победы над «гегемонией империалистов». Северокорейский лидер также заявил, что удовлетворен «чистосердечным и всеобъемлющим обменом мнениями» в ходе переговоров с Путиным в России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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