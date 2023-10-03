В Кремле заявили, что Путин пока не собирается в Северную Корею

Лидер КНДР Ким Чен Ын был в России с официальным визитом с 12 по 17 сентября. Он провел переговоры с Путиными и другими российскими политиками и чиновниками. 14 сентября Песков сообщил, что Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР. 26 сентября представитель Кремля отметил, что Путин не будет посещать КНДР в то же время, что и Лавров.