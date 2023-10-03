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В Кремле заявили, что Путин пока не собирается в Северную Корею

Ведомости

Президент России Владимир Путин пока не планирует визит в Северную Корею, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин пока в Северную Корею не собирается. У него есть приглашение, он его принял с признательностью», – уточнил Песков.

По словам представителя Кремля, сроки возможного визита Путина в КНДР будут согласовываться по дипломатическим каналам. Песков допустил, что речь об этом может зайти в ходе визита в Пхеньян министра иностранных дел Сергея Лаврова в октябре.

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«По Китаю мы вас сориентируем, это уже достаточно скоро будет», – добавил Песков. На прошлой неделе он уточнял, что сроки визита Путина в Китай согласованы. Российский лидер посетит форум в Китае «Один пояс – один путь».

Лидер КНДР Ким Чен Ын был в России с официальным визитом с 12 по 17 сентября. Он провел переговоры с Путиными и другими российскими политиками и чиновниками. 14 сентября Песков сообщил, что Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР. 26 сентября представитель Кремля отметил, что Путин не будет посещать КНДР в то же время, что и Лавров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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