Ким Чен Ын пожелал России победу над «гегемонией империалистов»
Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравлении президенту РФ Владимиру Путину по случаю 75-летия установления дипломатических отношений РФ и КНДР выразил надежду, что российский народ одержит победу над «гегемонией империалистов».
«Пользуясь этим случаем, надеюсь, что российский народ, поднявшийся на построение сильного государства, всегда будет завоевывать победу и славу в борьбе за срывание непрекращающейся политики гегемонии и антироссийских происков изоляции, удушения со стороны империалистов», – говорится в поздравлении, передает ЦТАК.
Ким Чен Ын заявил, что удовлетворен «чистосердечным и всеобъемлющим обменом мнениями» в ходе переговоров с Путиным, которые прошли во время визита северокорейского лидера в Россию. Лидер КНДР выразил уверенность, что отношения РФ и Северной Кореи будут «непрерывно развиваться на новом высоком уровне».
Он отметил, что отношения двух стран «постоянно продвигались вперед по пути дружбы, солидарности и добрососедства, преодолевая все испытания и проверку историей». В заключение Ким Чен Ын пожелал Путину «крепкого здоровья и успехов в ответственной работе».
Официальный визит Ким Чен Ына в Россию продлился с 12 по 17 сентября. Северокорейский лидер провел переговоры с Владимиром Путиным, министром обороны РФ Сергеем Шойгу, губернатором Приморья Олегом Кожемяко и другими российскими политиками. Российский посол в КНДР Александр Мацегора утверждал, что Ким Чен Ын «остался доволен» визитом.