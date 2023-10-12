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Ким Чен Ын пожелал России победу над «гегемонией империалистов»

Ведомости

Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравлении президенту РФ Владимиру Путину по случаю 75-летия установления дипломатических отношений РФ и КНДР выразил надежду, что российский народ одержит победу над «гегемонией империалистов». 

«Пользуясь этим случаем, надеюсь, что российский народ, поднявшийся на построение сильного государства, всегда будет завоевывать победу и славу в борьбе за срывание непрекращающейся политики гегемонии и антироссийских происков изоляции, удушения со стороны империалистов», – говорится в поздравлении, передает ЦТАК.

Ким Чен Ын заявил, что удовлетворен «чистосердечным и всеобъемлющим обменом мнениями» в ходе переговоров с Путиным, которые прошли во время визита северокорейского лидера в Россию. Лидер КНДР выразил уверенность, что отношения РФ и Северной Кореи будут «непрерывно развиваться на новом высоком уровне».  

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Он отметил, что отношения двух стран «постоянно продвигались вперед по пути дружбы, солидарности и добрососедства, преодолевая все испытания и проверку историей». В заключение Ким Чен Ын пожелал Путину «крепкого здоровья и успехов в ответственной работе».

Официальный визит Ким Чен Ына в Россию продлился с 12 по 17 сентября. Северокорейский лидер провел переговоры с Владимиром Путиным, министром обороны РФ Сергеем Шойгу, губернатором Приморья Олегом Кожемяко и другими российскими политиками. Российский посол в КНДР Александр Мацегора утверждал, что Ким Чен Ын «остался доволен» визитом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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