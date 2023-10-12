Ким Чен Ын пожелал России победу над «гегемонией империалистов»

Ким Чен Ын заявил, что удовлетворен «чистосердечным и всеобъемлющим обменом мнениями» в ходе переговоров с Путиным, которые прошли во время визита северокорейского лидера в Россию. Лидер КНДР выразил уверенность, что отношения РФ и Северной Кореи будут «непрерывно развиваться на новом высоком уровне».