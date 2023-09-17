Посол РФ: Ким Чен Ын остался доволен визитом в Россию
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын остался доволен визитом в Россию, заявил российский посол в КНДР Александр Мацегора в эфире телеканала «Соловьев Live».
«По-моему, как мне показалось, он остался доволен», – сказал Мацегора, добавив, что все пункты визита северокорейского лидера в Россию были выполнены.
В настоящее время у России и КНДР обширные планы по развитию двухстороннего сотрудничества в разных сферах, добавил дипломат.
Визит Ким Чен Ына в Россию завершился 17 сентября. В ходе поездки, которая продлилась несколько дней, он встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, министром обороны Сергеем Шойгу, губернатором Приморья Олегом Кожемяко, посетил несколько объектов промышленности и культуры, в том числе космодром Восточный и балет.