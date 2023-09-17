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Посол РФ: Ким Чен Ын остался доволен визитом в Россию

Ведомости

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын остался доволен визитом в Россию, заявил российский посол в КНДР Александр Мацегора в эфире телеканала  «Соловьев Live».

«По-моему, как мне показалось, он остался доволен», – сказал Мацегора, добавив, что все пункты визита северокорейского лидера в Россию были выполнены.

В настоящее время у России и КНДР обширные планы по развитию двухстороннего сотрудничества в разных сферах, добавил дипломат.

Ранее по теме: Официальный визит Ким Чен Ына в Россию завершился

Визит Ким Чен Ына в Россию завершился 17 сентября. В ходе поездки, которая продлилась несколько дней, он встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, министром обороны Сергеем Шойгу, губернатором Приморья Олегом Кожемяко, посетил несколько объектов промышленности и культуры, в том числе космодром Восточный и балет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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