Посол РФ: Ким Чен Ын остался доволен визитом в Россию

Визит Ким Чен Ына в Россию завершился 17 сентября. В ходе поездки, которая продлилась несколько дней, он встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, министром обороны Сергеем Шойгу, губернатором Приморья Олегом Кожемяко, посетил несколько объектов промышленности и культуры, в том числе космодром Восточный и балет.