Ким Чен Ын назвал спецоперацию России на Украине «священной борьбой»
Спецоперация России на Украине является «священной борьбой» ради защиты государственного суверенитета. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Сейчас Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и защиты своей безопасности», – сказал он.
По словам Ким Чен Ына, РФ противостоит гегемонистическим силам. Он также выразил надежду, что КНДР и Россия будут вместе «бороться против империализма и за строительство суверенного государства».
13 сентября Ким Чен Ын встретился с Путиным на космодроме «Восточный». Он прибыл в Россию днем ранее. На встрече лидеров также будут присутствовать глава «Роскосмоса» Юрий Борисов и вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев, вице-премьеры Денис Мантуров и Алексей Оверчук, глава МИД Сергей Лавров и др. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также анонсировал участие в переговорах министра обороны РФ Сергея Шойгу.
В Кремле сообщили, что Путин и Ким Чен Ын в первую очередь обсудят двухсторонние отношения. В рамках полноформатного визита состоятся переговоры двух делегаций, после этого, при необходимости, лидеры продолжат общение в формате один на один. Также планируется официальный обед в честь гостя из Северной Кореи.