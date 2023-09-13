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Ким Чен Ын назвал спецоперацию России на Украине «священной борьбой»

Ведомости

Спецоперация России на Украине является «священной борьбой» ради защиты государственного суверенитета. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. 

«Сейчас Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и защиты своей безопасности», – сказал он. 

По словам Ким Чен Ына, РФ противостоит гегемонистическим силам. Он также выразил надежду, что КНДР и Россия будут вместе «бороться против империализма и за строительство суверенного государства». 

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13 сентября Ким Чен Ын встретился с Путиным на космодроме «Восточный». Он прибыл в Россию днем ранее. На встрече лидеров также будут присутствовать глава «Роскосмоса» Юрий Борисов и вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев, вице-премьеры Денис Мантуров и Алексей Оверчук, глава МИД Сергей Лавров и др. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также анонсировал участие в переговорах министра обороны РФ Сергея Шойгу.

В Кремле сообщили, что Путин и Ким Чен Ын в первую очередь обсудят двухсторонние отношения. В рамках полноформатного визита состоятся переговоры двух делегаций, после этого, при необходимости, лидеры продолжат общение в формате один на один. Также планируется официальный обед в честь гостя из Северной Кореи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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