Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме «Восточный»
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл на космодром «Восточный». Его бронепоезд приехал на железнодорожную станцию космодрома, после чего уже на «Восточном» его встретил Владимир Путин.
Президент России и лидер Северной Кореи проведут переговоры на «Восточном». В них также будут участвовать глава «Роскосмоса» Юрий Борисов и вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном округе Юрий Трутнев, вице-премьеры Денис Мантуров и Алексей Оверчук, глава МИД Сергей Лавров и др.
Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября. На станции Хасан в Приморском крае его встретили российские чиновники, включая главу Минприроды РФ Александра Козлова и губернатора Приморского края Олега Кожемяко. После торжественной церемонии встречи состоялись переговоры северокорейского лидера и министра Козлова.
Лидер КНДР поблагодарил российскую сторону за теплый прием и передал наилучшие пожелания Путину, правительству, армии и народу России. Он назвал свой визит в Россию демонстрацией важности стратегических отношений с Москвой, отметив, что это его первый зарубежный визит «после мирового социального кризиса здравоохранения». В предыдущий раз он приезжал в РФ в апреле 2019 г.
Первой о возможном визите северокорейского лидера в Россию и переговорах Ким Чен Ына и Путина в рамках ВЭФ написала газета The New York Times 4 сентября. 11 сентября южнокорейский телеканал YTN сообщил, что встреча может состояться 13 сентября. В тот же день информацию о визите Ким Чен Ына в Россию подтвердил Кремль.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России и Северной Кореи в первую очередь обсудят двухсторонние отношения. В рамках полноформатного визита состоятся переговоры двух делегаций, после этого, при необходимости, лидеры продолжат общение в формате один на один. Также планируется официальный обед в честь гостя из Северной Кореи.