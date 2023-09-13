Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме «Восточный»

Лидер КНДР поблагодарил российскую сторону за теплый прием и передал наилучшие пожелания Путину, правительству, армии и народу России. Он назвал свой визит в Россию демонстрацией важности стратегических отношений с Москвой, отметив, что это его первый зарубежный визит «после мирового социального кризиса здравоохранения». В предыдущий раз он приезжал в РФ в апреле 2019 г.