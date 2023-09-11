СМИ: встреча Путина и Ким Чен Ына может состояться 13 сентября
Встреча президента РФ Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына может пройти 13 сентября. Об этом сообщает южнокорейский телеканал YTN со ссылкой на неназванного представителя правительства Южной Кореи.
По данным источника, поезд Ким Чен Ына двигается в сторону северо-восточной границы. Встреча двух лидеров может состояться уже в эту среду, 13 сентября, утверждает собеседник.
Газета Dong-a Ilbo также пишет, что лидер КНДР покинул Пхеньян во второй половине дня 10 сентября. По данным издания, он пересечет границу на поезде утром 12 сентября. Dong-a Ilbo не исключает, что Путин и Ким Чен Ын могут договориться о сотрудничестве в военной сфере, в том числе о поставках вооружений, во время Восточного экономического форума (ВЭФ).
4 сентября NYT со ссылкой на источники сообщила, что Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре, чтобы встретиться с Путиным. По информации издания, лидеры двух стран проведут переговоры в рамках ВЭФ. Также есть вероятность, что северокорейский лидер приедет в Москву, но уверенности в этом нет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отказался комментировать информацию об этом. 7 сентября он отметил, что Москва дорожит отношениями с Пхеньяном и будет дальше их развивать «без оглядки на мнение других стран».
В предыдущий раз Ким Чен Ын приезжал в Россию в апреле 2019 г., тогда он встретился с Путиным во Владивостоке. Это была первая встреча лидеров двух стран, а также первая поездка северокорейского лидера в Россию с момента его прихода к власти в 2011 г.