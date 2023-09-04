Газета
Политика

СМИ: Ким Чен Ын и Путин планируют встретиться в России

Ведомости

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила The New York Times со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, во время «редкой вылазки из своей страны» Ким Чен Ын отправится из Пхеньяна, вероятно, на бронепоезде, во Владивосток, где и встретится Путиным. Также есть вероятность, что северокорейский лидер приедет в Москву, но уверенности в этом нет.

The New York Times пишет, что Россия и Северная Корея якобы планируют договориться о сотрудничестве в военной сфере, включая в том числе поставки вооружений.

25-27 июля российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу посетила КНДР по приглашению северокорейской стороны. В Минобороны РФ подчеркивали, что визит поспособствует укреплению российско-северокорейских военных связей. Стороны также обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных