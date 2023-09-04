СМИ: Ким Чен Ын и Путин планируют встретиться в России
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре, чтобы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила The New York Times со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, во время «редкой вылазки из своей страны» Ким Чен Ын отправится из Пхеньяна, вероятно, на бронепоезде, во Владивосток, где и встретится Путиным. Также есть вероятность, что северокорейский лидер приедет в Москву, но уверенности в этом нет.
The New York Times пишет, что Россия и Северная Корея якобы планируют договориться о сотрудничестве в военной сфере, включая в том числе поставки вооружений.
25-27 июля российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу посетила КНДР по приглашению северокорейской стороны. В Минобороны РФ подчеркивали, что визит поспособствует укреплению российско-северокорейских военных связей. Стороны также обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности.