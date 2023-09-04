СМИ: Ким Чен Ын и Путин планируют встретиться в России

По информации издания, во время «редкой вылазки из своей страны» Ким Чен Ын отправится из Пхеньяна, вероятно, на бронепоезде, во Владивосток, где и встретится Путиным. Также есть вероятность, что северокорейский лидер приедет в Москву, но уверенности в этом нет.