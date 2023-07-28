Газета
Политика

Российская делегация во главе с Шойгу покинула КНДР

Ведомости

Российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу покинула Пхеньян, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). 

«27 июля отбыла из Пхеньяна военная делегация РФ во главе с министром обороны Сергеем Шойгу, нанесшая поздравительный визит в нашу страну по случаю 70-летия Победы в великой Отечественной освободительной войне», – сказано в сообщении.

На церемонии прощания присутствовали министр обороны КНДР Кан Сун Нам и другие командиры минобороны, а также замминистра иностранных дел Им Чхон Ир, чрезвычайный и полномочный посол РФ в стране Александр Мацегора и др. Военные исполнили гимны России и КНДР.

25 июля российская делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР по приглашению северокорейской стороны. В Минобороны РФ подчеркивали, что визит поспособствует укреплению российско-северокорейских военных связей. У трапа Шойгу приветствовал министр обороны КНДР Кан Сун Нам, прозвучал гимн России.

Ранее по теме: Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной окончания Корейской войны

На следующий день главы оборонных ведомств провели переговоры. 27 июля Шойгу встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. «В ходе беседы с лидером КНДР состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности», – сообщали в Минобороны России. Позже ЦТАК сообщал, что во время встречи Шойгу передал северокорейскому лидеру подарок от президента России Владимира Путина.

Помимо этого, 27 июля российская сторона приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 гг.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных