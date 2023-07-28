Российская делегация во главе с Шойгу покинула КНДР

На церемонии прощания присутствовали министр обороны КНДР Кан Сун Нам и другие командиры минобороны, а также замминистра иностранных дел Им Чхон Ир, чрезвычайный и полномочный посол РФ в стране Александр Мацегора и др. Военные исполнили гимны России и КНДР.