Российская делегация во главе с Шойгу покинула КНДР
Российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу покинула Пхеньян, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«27 июля отбыла из Пхеньяна военная делегация РФ во главе с министром обороны Сергеем Шойгу, нанесшая поздравительный визит в нашу страну по случаю 70-летия Победы в великой Отечественной освободительной войне», – сказано в сообщении.
На церемонии прощания присутствовали министр обороны КНДР Кан Сун Нам и другие командиры минобороны, а также замминистра иностранных дел Им Чхон Ир, чрезвычайный и полномочный посол РФ в стране Александр Мацегора и др. Военные исполнили гимны России и КНДР.
25 июля российская делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР по приглашению северокорейской стороны. В Минобороны РФ подчеркивали, что визит поспособствует укреплению российско-северокорейских военных связей. У трапа Шойгу приветствовал министр обороны КНДР Кан Сун Нам, прозвучал гимн России.
На следующий день главы оборонных ведомств провели переговоры. 27 июля Шойгу встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. «В ходе беседы с лидером КНДР состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности», – сообщали в Минобороны России. Позже ЦТАК сообщал, что во время встречи Шойгу передал северокорейскому лидеру подарок от президента России Владимира Путина.
Помимо этого, 27 июля российская сторона приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 гг.