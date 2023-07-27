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Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной окончания Корейской войны

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил корейский народ и лидера КНДР Ким Чен Ына с 70-летием окончания Корейской войны. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Путин отметил, что в ходе жестоких сражений воины Корейской народной армии отстояли свободу и независимость. Он также указал на весомый вклад советских военнослужащих в разгром противника. По словам президента, исторический опыт боевого братства является основой для развития отношений между Россией и КНДР в разных сферах.  

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«Твердая поддержка со стороны КНДР специальной военной операции на Украине, солидарность с Россией по ключевым международным вопросам дополнительно подчеркивают нашу общую заинтересованность и решимость противостоять политике коллективного Запада», – уточнил президент.

Российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу 25–27 июля находится с визитом в КНДР. Сегодня, 27 июля, Шойгу встретился с Ким Чен Ыном и принял участие в мероприятиях, посвященных победе корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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