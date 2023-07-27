Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной окончания Корейской войны

Путин отметил, что в ходе жестоких сражений воины Корейской народной армии отстояли свободу и независимость. Он также указал на весомый вклад советских военнослужащих в разгром противника. По словам президента, исторический опыт боевого братства является основой для развития отношений между Россией и КНДР в разных сферах.