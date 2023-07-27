Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной окончания Корейской войны
Президент России Владимир Путин поздравил корейский народ и лидера КНДР Ким Чен Ына с 70-летием окончания Корейской войны. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
Путин отметил, что в ходе жестоких сражений воины Корейской народной армии отстояли свободу и независимость. Он также указал на весомый вклад советских военнослужащих в разгром противника. По словам президента, исторический опыт боевого братства является основой для развития отношений между Россией и КНДР в разных сферах.
«Твердая поддержка со стороны КНДР специальной военной операции на Украине, солидарность с Россией по ключевым международным вопросам дополнительно подчеркивают нашу общую заинтересованность и решимость противостоять политике коллективного Запада», – уточнил президент.
Российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу 25–27 июля находится с визитом в КНДР. Сегодня, 27 июля, Шойгу встретился с Ким Чен Ыном и принял участие в мероприятиях, посвященных победе корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950–1953 гг.