В Кремле заявили, что будут развивать отношения с КНДР без оглядки на мнение других стран

Кроме того, Песков снова не стал комментировать информацию СМИ о готовящейся встрече Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. «По этой теме нам нечего сказать. Как и раньше было нечего сказать, так и сейчас нечего сказать», – отметил он. 5 сентября в Кремле также не стали комментировать публикации в иностранных СМИ о готовящейся встрече.