Газета
Политика

В Кремле заявили, что будут развивать отношения с КНДР без оглядки на мнение других стран

Ведомости

Москва дорожит отношениями с Пхеньяном и будет дальше их развивать «без оглядки на мнение других стран». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о взаимоотношениях России и КНДР.

«У нас с Пхеньяном свои отношения, мы дорожим этими отношениями. Это наш сосед – Северная Корея. И мы, разумеется, будем дальше развивать с ними отношения без оглядки на мнение других стран», – сказал Песков.

Салливан 5 сентября заявил о якобы имеющихся планах КНДР по поставкам вооружений России, писал ТАСС, за что администрация США готова ввести новые санкции в отношении властей Северной Кореи.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Кроме того, Песков снова не стал комментировать информацию СМИ о готовящейся встрече Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. «По этой теме нам нечего сказать. Как и раньше было нечего сказать, так и сейчас нечего сказать», – отметил он. 5 сентября в Кремле также не стали комментировать публикации в иностранных СМИ о готовящейся встрече.

Ранее NYT со ссылкой на источники сообщила, что Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре, чтобы встретиться с Путиным. По информации издания, лидеры двух стран встретятся в рамках Восточного экономическом форума (ВЭФ) во Владивостоке, запланированного на 10-13 сентября. Также есть вероятность, что северокорейский лидер приедет в Москву, но уверенности в этом нет. Источники «Ведомостей» 5 сентября рассказали, что Путин может посетить Дальний Восток в дни проведения ВЭФ.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных