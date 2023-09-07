В Кремле заявили, что будут развивать отношения с КНДР без оглядки на мнение других стран
Москва дорожит отношениями с Пхеньяном и будет дальше их развивать «без оглядки на мнение других стран». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о взаимоотношениях России и КНДР.
«У нас с Пхеньяном свои отношения, мы дорожим этими отношениями. Это наш сосед – Северная Корея. И мы, разумеется, будем дальше развивать с ними отношения без оглядки на мнение других стран», – сказал Песков.
Салливан 5 сентября заявил о якобы имеющихся планах КНДР по поставкам вооружений России, писал ТАСС, за что администрация США готова ввести новые санкции в отношении властей Северной Кореи.
Кроме того, Песков снова не стал комментировать информацию СМИ о готовящейся встрече Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. «По этой теме нам нечего сказать. Как и раньше было нечего сказать, так и сейчас нечего сказать», – отметил он. 5 сентября в Кремле также не стали комментировать публикации в иностранных СМИ о готовящейся встрече.
Ранее NYT со ссылкой на источники сообщила, что Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре, чтобы встретиться с Путиным. По информации издания, лидеры двух стран встретятся в рамках Восточного экономическом форума (ВЭФ) во Владивостоке, запланированного на 10-13 сентября. Также есть вероятность, что северокорейский лидер приедет в Москву, но уверенности в этом нет. Источники «Ведомостей» 5 сентября рассказали, что Путин может посетить Дальний Восток в дни проведения ВЭФ.