В Кремле не стали комментировать данные о скорой встрече Путина и Ким Чен Ына
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию СМИ о готовящейся встрече Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.
«У нас нечего сказать вам по этой теме», – ответил он журналистам на просьбу прокомментировать публикацию The New York Times о готовящейся встрече.
Источники «Ведомостей» 5 сентября рассказали, что Путин может посетить Дальний Восток в дни проведения ВЭФ.
Ранее NYT со ссылкой на источники сообщила, что Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре, чтобы встретиться с Путиным. По информации издания, лидеры двух стран встретятся в рамках Восточного экономическом форума (ВЭФ) во Владивостоке, запланированного на 10-13 сентября. Также есть вероятность, что северокорейский лидер приедет в Москву, но уверенности в этом нет.
Газета со ссылкой на западных чиновников утверждает, что Россия и Северная Корея якобы планируют договориться о сотрудничестве в военной сфере, включая в том числе поставки вооружений.
В предыдущий раз Ким Чен Ын приезжал в Россию в апреле 2019 г., тогда он встретился с Путиным во Владивостоке. Это была первая встреча лидеров двух стран, а также первая поездка северокорейского лидера в Россию с момента его прихода к власти в 2011 г. Российский президент приезжал в Северную Корею с официальным визитом только один раз – в 2000 г., когда страной руководил отец нынешнего лидера КНДР – Ким Чен Ир.