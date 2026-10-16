Российские вузы почти полностью выполнили бюджетный прием в 2026 году
Российские университеты в 2026 г. выполнили план бюджетного приема по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования на 99,7%. Об этом сообщила заместитель министра науки и высшего образования РФ Елена Тумакова на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию, передает «РИА Новости».
«Бюджетный прием у нас выполнен почти как и в прошлом году, в этом году – на 99,7% по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования», – заявила Тумакова.
По ее словам, по программам магистратуры план приема на бюджетные места также выполнен почти на 100%.
В сентябре Минпросвещения сообщило о результатах приема в педагогические вузы. В 36 подведомственных министерству университетах было выделено 37 514 бюджетных мест. План удалось выполнить практически полностью, незаполненным осталось одно место. Конкурс превысил семь человек на место.
В июне глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что на 2026 г. для российских вузов предусмотрено 620 481 бюджетное место. Из них 73% распределили между региональными университетами. На инженерные направления пришлось 42,5% мест, еще 83 140 мест выделили для целевого приема.