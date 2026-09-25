Минпросвещения рассказало о выросшем конкурсе на педагогические направления

Минпросвещения рассказало о выросшем конкурсе на педагогические направленияЭто привлечет специалистов в профессию, но не решит проблему дефицита кадров, считают эксперты
Конкурс в педагогические вузы РФ, подведомственные Минпросвещения, по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования в приемную кампанию 2026 г. составил более семи человек на место. Об этом сообщил заместитель директора департамента кадровой политики министерства Сергей Антонов на пресс-конференции.
Всего по педагогическим специальностям в эту приемную кампанию было выделено 79 000 мест, сообщала пресс-служба Минобрнауки в конце апреля.
По словам Антонова, на каждое направление подготовки было подано 15 заявлений на бюджетное место, в 2025 г. – 12. Всего для подведомственных министерству 36 вузов было выделено 37 514 бюджетных мест по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «образование и педагогические науки».
«Практически на 100% мы со всеми вузами эту задачу выполнили кроме зачисления одного абитуриента, который в день приказа [о зачислении] отказался [от поступления], поэтому физически и юридически его невозможно было принять», – пояснил он.
Как отметил Антонов, из 37 514 бюджетных мест 28 886 (77%) пришлось на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования. Средний балл ЕГЭ при поступлении на бюджетные места составил 72,8. Еще 8628 студентов были приняты на программы магистратуры и специализированного высшего образования. На платное обучение принято 18 277 человек, добавил он.
По особой квоте для лиц с инвалидностью, сирот, детей-инвалидов в вузы принято 1435 студентов, в рамках отдельной квоты зачислено 2658 человек. В их числе Герои России, кавалеры трех орденов Мужества, участники СВО, включая контрактников, мобилизованных и добровольцев, их дети, а также дети участников боевых действий в ДНР и ЛНР с 2014 г. и вдовы и вдовцы погибших участников СВО, добавил Антонов.
Ректор Московского педагогического госуниверситета Алексей Лубков рассказал о «беспрецедентном» наборе и приеме в этом году. Всего у вуза было 4544 бюджетных места: из них 2640 мест приходится на программы базового высшего образования и бакалавриата, 1491 – на специализированное высшее образование и магистратуру, 168 – на аспирантуру и 245 – на программы среднего профессионального образования.
В 2026 г. абитуриенты подали 208 168 заявлений, что на 62% больше, чем в 2025 г. (128 430). На программы базового высшего образования и бакалавриата поступило 187 805 заявлений против 116 435 годом ранее (+61%). Наиболее востребованными направлениями подготовки стали «образование и педагогические науки», «языкознание и литературоведение», «социология и социальная работа», «психологические науки», добавил ректор.
Минпросвещения с 2027 г. введет профильный ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов, сказал в сентябре в интервью «РИА Новости» глава ведомства Сергей Кравцов. Он напомнил, что раньше учитель математики сдавал экзамен по математике, преподаватель истории – по истории и т. д. К такой практике планируется вернуться, добавил он.
Абитуриенты с наиболее высокими результатами по математике, физике, биологии, географии и химии чаще выбирают инженерные или медицинские специальности, говорит главный эксперт Центра общего и дополнительного образования им. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Сергей Заир-Бек. На педагогические направления традиционно поступают абитуриенты с несколько более низкими результатами, и такая тенденция наблюдается еще с советских времен. «Изменение правил приема если и окажет влияние, то прежде всего на качество приема – будем надеяться, в лучшую сторону», – добавил он. Новые правила, касающиеся профильного предмета, окажут «селекционное» воздействие: число абитуриентов может снизиться в краткосрочной перспективе, считает старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Инна Каракчиева. Для тех, кто ранее рассматривал педагогические специальности как запасной вариант, сдача профильного предмета повышает порог подготовки. Часть абитуриентов, склонных к «межпрофильному выбору», могут отказаться от подачи документов, отметила она.
Высокий конкурс на педагогические специальности может улучшить ситуацию с предметными компетенциями молодых учителей, но вот за педагогические компетенции отвечает уже вуз, считает главный эксперт Центра общего и дополнительного образования им. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Татьяна Мерцалова. При этом мотивация идти работать в школу и оставаться там надолго зависит от множества факторов и вряд ли напрямую связана с высоким конкурсом. Дефицит педагогических кадров неравномерен по регионам, поэтому простой рост числа мест на педагогических специальностях сам по себе проблему не решит. Но он повышает вероятность того, что в школы будет приходить больше молодых учителей, что важно для их развития, добавила Мерцалова.