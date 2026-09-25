Минпросвещения рассказало о выросшем конкурсе на педагогические направления

Абитуриенты с наиболее высокими результатами по математике, физике, биологии, географии и химии чаще выбирают инженерные или медицинские специальности, говорит главный эксперт Центра общего и дополнительного образования им. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Сергей Заир-Бек. На педагогические направления традиционно поступают абитуриенты с несколько более низкими результатами, и такая тенденция наблюдается еще с советских времен. «Изменение правил приема если и окажет влияние, то прежде всего на качество приема – будем надеяться, в лучшую сторону», – добавил он. Новые правила, касающиеся профильного предмета, окажут «селекционное» воздействие: число абитуриентов может снизиться в краткосрочной перспективе, считает старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Инна Каракчиева. Для тех, кто ранее рассматривал педагогические специальности как запасной вариант, сдача профильного предмета повышает порог подготовки. Часть абитуриентов, склонных к «межпрофильному выбору», могут отказаться от подачи документов, отметила она.