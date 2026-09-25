Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
VKCO113,45-0,4%CNY Бирж.12,6-0,8%IMOEX2 312,350%RTSI857,94-0,6%RGBI112,33+0,02%RGBITR768,81+0,05%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Минпросвещения рассказало о выросшем конкурсе на педагогические направления

Это привлечет специалистов в профессию, но не решит проблему дефицита кадров, считают эксперты
Анастасия Майер
В рамках отдельной квоты на педагогические направления было зачислено 2658 человек
В рамках отдельной квоты на педагогические направления было зачислено 2658 человек / Александр Манзюк / ТАСС

Конкурс в педагогические вузы РФ, подведомственные Минпросвещения, по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования в приемную кампанию 2026 г. составил более семи человек на место. Об этом сообщил заместитель директора департамента кадровой политики министерства Сергей Антонов на пресс-конференции.

Всего по педагогическим специальностям в эту приемную кампанию было выделено 79 000 мест, сообщала пресс-служба Минобрнауки в конце апреля.

По словам Антонова, на каждое направление подготовки было подано 15 заявлений на бюджетное место, в 2025 г. – 12. Всего для подведомственных министерству 36 вузов было выделено 37 514 бюджетных мест по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «образование и педагогические науки».

«Практически на 100% мы со всеми вузами эту задачу выполнили кроме зачисления одного абитуриента, который в день приказа [о зачислении] отказался [от поступления], поэтому физически и юридически его невозможно было принять», – пояснил он.

Как отметил Антонов, из 37 514 бюджетных мест 28 886 (77%) пришлось на программы бакалавриата, специалитета и базового высшего образования. Средний балл ЕГЭ при поступлении на бюджетные места составил 72,8. Еще 8628 студентов были приняты на программы магистратуры и специализированного высшего образования. На платное обучение принято 18 277 человек, добавил он.

Уроки старших

Мнения

По особой квоте для лиц с инвалидностью, сирот, детей-инвалидов в вузы принято 1435 студентов, в рамках отдельной квоты зачислено 2658 человек. В их числе Герои России, кавалеры трех орденов Мужества, участники СВО, включая контрактников, мобилизованных и добровольцев, их дети, а также дети участников боевых действий в ДНР и ЛНР с 2014 г. и вдовы и вдовцы погибших участников СВО, добавил Антонов.

Ректор Московского педагогического госуниверситета Алексей Лубков рассказал о «беспрецедентном» наборе и приеме в этом году. Всего у вуза было 4544 бюджетных места: из них 2640 мест приходится на программы базового высшего образования и бакалавриата, 1491 – на специализированное высшее образование и магистратуру, 168 – на аспирантуру и 245 – на программы среднего профессионального образования.

В 2026 г. абитуриенты подали 208 168 заявлений, что на 62% больше, чем в 2025 г. (128 430). На программы базового высшего образования и бакалавриата поступило 187 805 заявлений против 116 435 годом ранее (+61%). Наиболее востребованными направлениями подготовки стали «образование и педагогические науки», «языкознание и литературоведение», «социология и социальная работа», «психологические науки», добавил ректор.

Минпросвещения с 2027 г. введет профильный ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов, сказал в сентябре в интервью «РИА Новости» глава ведомства Сергей Кравцов. Он напомнил, что раньше учитель математики сдавал экзамен по математике, преподаватель истории – по истории и т. д. К такой практике планируется вернуться, добавил он.

Более 40 000 студентов ведут уроки в российских колледжах и школах

Абитуриенты с наиболее высокими результатами по математике, физике, биологии, географии и химии чаще выбирают инженерные или медицинские специальности, говорит главный эксперт Центра общего и дополнительного образования им. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Сергей Заир-Бек. На педагогические направления традиционно поступают абитуриенты с несколько более низкими результатами, и такая тенденция наблюдается еще с советских времен. «Изменение правил приема если и окажет влияние, то прежде всего на качество приема – будем надеяться, в лучшую сторону», – добавил он. Новые правила, касающиеся профильного предмета, окажут «селекционное» воздействие: число абитуриентов может снизиться в краткосрочной перспективе, считает старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Инна Каракчиева. Для тех, кто ранее рассматривал педагогические специальности как запасной вариант, сдача профильного предмета повышает порог подготовки. Часть абитуриентов, склонных к «межпрофильному выбору», могут отказаться от подачи документов, отметила она.

Высокий конкурс на педагогические специальности может улучшить ситуацию с предметными компетенциями молодых учителей, но вот за педагогические компетенции отвечает уже вуз, считает главный эксперт Центра общего и дополнительного образования им. Пинского Института образования НИУ ВШЭ Татьяна Мерцалова. При этом мотивация идти работать в школу и оставаться там надолго зависит от множества факторов и вряд ли напрямую связана с высоким конкурсом. Дефицит педагогических кадров неравномерен по регионам, поэтому простой рост числа мест на педагогических специальностях сам по себе проблему не решит. Но он повышает вероятность того, что в школы будет приходить больше молодых учителей, что важно для их развития, добавила Мерцалова.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её