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Уроки старших

Как наставничество помогает молодым учителям закрепиться в профессии
Сергей Тарасов , ректор РГПУ им. Герцена

В образовательной среде особенно важны преемственность и передача опыта от заслуженных педагогов молодым учителям. Школа подобна хорошей семье, в которой обязательно должны быть представители разных поколений. Именно в таком диалоге рождается живая традиция. Педагоги с многолетним стажем работы заслуживают особого признания. Это люди с колоссальным опытом, с тонким пониманием детской психологии, с умением выстроить урок так, что его действительно запоминают. Заменить такой опыт невозможно – его можно только передать. И я хочу подчеркнуть: эти учителя – опора нашей школы. Они держат высокий стандарт качества, и мы обязаны это видеть и ценить.

Не соглашусь, что количество молодых специалистов уменьшается. Мы видим результаты эффективной государственной политики, направленной на повышение статуса педагога. Системная работа Минпросвещения России позволяет создавать условия, в которых педагоги работают с интересом и остаются в школе на долгие годы. Это формирование единого содержания образования, нормирование нагрузки, создание Совета по защите профессиональной чести и достоинства педагогов.

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