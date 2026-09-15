Уроки старших

В образовательной среде особенно важны преемственность и передача опыта от заслуженных педагогов молодым учителям. Школа подобна хорошей семье, в которой обязательно должны быть представители разных поколений. Именно в таком диалоге рождается живая традиция. Педагоги с многолетним стажем работы заслуживают особого признания. Это люди с колоссальным опытом, с тонким пониманием детской психологии, с умением выстроить урок так, что его действительно запоминают. Заменить такой опыт невозможно – его можно только передать. И я хочу подчеркнуть: эти учителя – опора нашей школы. Они держат высокий стандарт качества, и мы обязаны это видеть и ценить.