Более 40 000 студентов ведут уроки в российских колледжах и школах

Более 40 000 студентов ведут уроки в российских колледжах и школахМассовое привлечение таких кадров ставит вопрос о качестве преподавания, считают эксперты
В российских школах и колледжах ведут уроки более 40 000 студентов. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минпросвещения. Еще 11 000 студентов занимаются с детьми в секциях и кружках – это можно делать после второго курса, добавил он.
К 2030 г. замещающая кадровая потребность в педагогах в России составит 96 000 специалистов, из которых 40 000 – это учителя, говорил в марте 2025 г. министр просвещения Сергей Кравцов. Профсоюз «Учитель» видит ситуацию иначе: его расчеты учитывают в том числе разницу между количеством учительских ставок и числом работающих педагогов. По этой методике подсчета школам не хватает около 745 000 педагогов в пересчете на полную занятость. При этом речь не идет о количестве незакрытых вакансий: часть ставок приходится на совместителей и учителей, работающих с повышенной нагрузкой. В качестве меры борьбы с дефицитом в августе 2026 г. Минпросвещения продлило до 2032 г. эксперимент, когда студенты после третьего курса могут преподавать по соответствующему профилю.
В ряде регионов этот механизм активно используется. Например, в Татарстане на начало 2025/26 учебного года потребность в педагогических работниках превышала 2000 человек. Региональные власти сообщали, что часть дефицита закрывается за счет привлечения студентов старших курсов педагогических специальностей и увеличения нагрузки действующих учителей. В феврале минобрнауки республики сообщило, что в школах и детских садах республики работает более 611 студентов, годом ранее их было 630. Ведомство отмечало, что студенты работают в образовательных организациях еще во время обучения.
В Амурской области для частичного решения кадровой проблемы в 2026/27 учебном году планировали привлечь 150 студентов в «Педагогический отряд». В региональном минобрнауки сообщали, что такие отряды из студентов старших курсов педагогических вузов и колледжей работают в области несколько лет и позволяют частично решать кадровую проблему в школах. К началу учебного года вакантными оставалось 2,5% педагогических должностей.
В Ленинградской области студенты также начали работать в школах до окончания обучения. В частности, участники проекта РГПУ им. Герцена «Команда школьных педагогов под ключ» досрочно приступили к работе в Бугровской школе № 4. Студенты заняли позиции учителя начальных классов, учителя физической культуры и социального педагога.
Сейчас в России, по официальной статистике, не хватает около 2% педагогов, но, по данным РАНХиГС, если исходить из нормальной нагрузки педагогов, дефицит составил бы около 250 000 человек, сказал «Ведомостям» первый зампред думского комитета по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ). Школы во многом продолжают работать за счет серьезной перегрузки уже работающих учителей. В его родной Омской области нагрузка в городе среднем составляет 2,1 ставки, а в сельской местности – 2,2 ставки, уточнил он. «Если говорить простым языком, это около 40 уроков в неделю», – пояснил депутат. При этом работа учителя не ограничивается проведением уроков: к ним нужно готовиться, кроме того, есть бумажная работа. По мнению Смолина, при такой нагрузке «нормально работать невозможно».
Наиболее остро в сфере стоит вопрос заработной платы. Основным фактором кадрового дефицита заведующая центром начального общего образования, доктор педагогических наук Наталья Виноградова называет различия в оплате учительского труда между регионами. По ее словам, зарплата в Москве и Вологде – разные вещи.
Заслуженный учитель России, директор московской школы № 109 Евгений Ямбург также связал кадровую проблему с нагрузкой и уровнем оплаты труда. Например, в Москве дефицит учителей сегодня практически не ощущается, заявил он: начальная заработная плата здесь составляет около 180 000–190 000 руб. Но такая ситуация характерна далеко не для всей страны, подчеркнул педагог. Заработная плата учителей во многом зависит от возможностей и политики конкретных регионов, поэтому разрыв между территориями остается значительным.
Привлечение студентов к преподаванию – «вынужденная и паллиативная мера», считает Смолин. «Мы в свое время поддержали этот проект, но не от хорошей жизни», – говорит он. По словам депутата, студенты разные: кто-то может качественно преподавать, а кто-то – нет. Кроме того, они еще не завершили обучение и не все изучили. По мнению Виноградовой, расширение эксперимента с работой студентов в школах может создать проблемы с качеством преподавания. Сейчас практика сокращена во многих вузах, поэтому возникает сложный вопрос, как студенты будут замещать учителей. На педагогику, дидактику, методику преподавания отводится мало часов, считает она. «Затея возможная, но, по моему мнению, скорее, отрицательная», – говорит Виноградова, добавив, что студенты могут попросту не справиться и оставить пробелы в знаниях школьников. На качестве педагогического образования сильно сказалась реорганизация институтов в университеты. Это резко снизило уровень специализации, пояснила она.
Решить проблему в целом не так сложно, но «без денег не получится», резюмировал Смолин.