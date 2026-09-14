Более 40 000 студентов ведут уроки в российских колледжах и школах

Привлечение студентов к преподаванию – «вынужденная и паллиативная мера», считает Смолин. «Мы в свое время поддержали этот проект, но не от хорошей жизни», – говорит он. По словам депутата, студенты разные: кто-то может качественно преподавать, а кто-то – нет. Кроме того, они еще не завершили обучение и не все изучили. По мнению Виноградовой, расширение эксперимента с работой студентов в школах может создать проблемы с качеством преподавания. Сейчас практика сокращена во многих вузах, поэтому возникает сложный вопрос, как студенты будут замещать учителей. На педагогику, дидактику, методику преподавания отводится мало часов, считает она. «Затея возможная, но, по моему мнению, скорее, отрицательная», – говорит Виноградова, добавив, что студенты могут попросту не справиться и оставить пробелы в знаниях школьников. На качестве педагогического образования сильно сказалась реорганизация институтов в университеты. Это резко снизило уровень специализации, пояснила она.